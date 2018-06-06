Başbakan Yıldırım'danbir bedelli açıklaması daha

Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m Hakk\u00e2ri ve Van\u2019da halka hitap etti. ,Hakk\u00e2ri mitinginde ter\u00f6r\u00fcn k\u00f6k\u00fcn\u00fc kaz\u0131yacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u201cS\u0131n\u0131r ticareti i\u00e7in Derecik ve Alan s\u0131n\u0131r kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7aca\u011f\u0131z\u201d dedi. Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u00f6zetle \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: Zaman, ter\u00f6r\u00fc Hakk\u00e2ri\u2019nin, T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fcndeminden \u00e7\u0131karma zaman\u0131d\u0131r. 24 May\u0131s 2016\u2019da g\u00f6reve geldi\u011fimde s\u00f6yledi\u011fim ilk \u015fey, ter\u00f6r\u00fc T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fcndeminden \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z oldu. Elhamd\u00fclillah bug\u00fcn b\u00fcy\u00fck oranda ba\u015far\u0131l\u0131 olduk. Hakk\u00e2ri\u2019nin 153 yaylas\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131k. Gelirken g\u00f6rd\u00fcm, insanlar \u00e7ad\u0131rlar\u0131n ba\u015f\u0131nda oturmu\u015f piknik yap\u0131yor. Bizim istedi\u011fimiz bu. Da\u011flar\u0131n ba\u015fkenti Hakk\u00e2ri\u2019den s\u00f6yl\u00fcyorum, bu topraklar\u0131n hi\u00e7bir kar\u0131\u015f\u0131nda al\u00e7ak ter\u00f6r olmayacak, bunlar\u0131n tamam\u0131n\u0131n k\u00f6k\u00fcn\u00fc kaz\u0131yaca\u011f\u0131z. Beraber yapaca\u011f\u0131z. Bu al\u00e7aklara bu topraklarda yer yok.,En iyi b\u00fcy\u00fck bedeli siz \u00f6d\u00fcyorsunuz. Peki, bu PKK \u00f6rg\u00fct\u00fc ne diyor? \u2018Ben K\u00fcrt karde\u015flerimizin hakk\u0131n\u0131 ar\u0131yorum.\u2019 Sen, K\u00fcrt karde\u015flerimin hakk\u0131n\u0131, onlar\u0131n \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 da\u011fa \u00e7\u0131kararak, kalem yerine onlar\u0131n eline silah vererek mi ar\u0131yorsun? B\u00f6yle mi hak aran\u0131r? Biz hangi etnik gruptan oldu\u011fumuza karar veremeyiz. Anam\u0131z\u0131, babam\u0131z\u0131 biz se\u00e7medik. K\u00fcrt de olabiliriz Arap da olabiliriz, T\u00fcrk de olabiliriz. Bizim K\u00fcrt karde\u015flerimizle ilgili bir derdimiz yok. Bin y\u0131ld\u0131r biz bu topraklarda beraber ya\u015f\u0131yoruz. Benim de ge\u00e7mi\u015fim K\u00fcrt. K\u00fcrtl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fczle gurur duyun, K\u00fcrt oldu\u011funuzu gururla s\u00f6yleyin. \u0130nk\u00e2rla bir yere var\u0131lmaz. FET\u00d6\u2019y\u00fc, PKK\u2019y\u0131 DEA\u015e belas\u0131n\u0131 \u00fclkemizin ba\u015f\u0131na saranlar\u0131n kimler oldu\u011funu biliyorsunuz. G\u00f6rev verilmi\u015f K\u00fcrt ve T\u00fcrkleri rahats\u0131z edin \u00fclke zay\u0131flas\u0131n emellerimize ula\u015fal\u0131m diyorlar. Oyun a\u00e7\u0131k ve net.,Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m hafta ba\u015f\u0131nda 5,5 milyon gencin bedelli askerlik bekledi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015f, meselenin masaya yat\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6ylemi\u015f ancak d\u00fczenleme i\u00e7in tarih vermemi\u015fti. ,Y\u0131ld\u0131r\u0131m, d\u00fcn Van mitinginde bedellinin se\u00e7imden sonra \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 m\u00fcjdesini verdi. Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: Se\u00e7imden \u00f6nce bedelliyle ilgili zaten bir \u00e7al\u0131\u015fmaya zaman yok, yap\u0131lamaz. ,Ama bunun bir sorun oldu\u011funu biliyoruz. Niye sorun?,Askerlik \u00e7a\u011f\u0131na gelmi\u015f 5,5 milyona yak\u0131n gencimiz var. Bu gen\u00e7ler diyor ki \u2018askere gitmek istiyoruz.\u2019,Biz ancak y\u0131lda 350 bin ki\u015fi alabiliyoruz. ,E\u011fer bu kadar al\u0131rsak her sene, 15 sene bu y\u0131\u011f\u0131lmay\u0131 ortadan kald\u0131ramay\u0131z. Bu sorun vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n sorunu de\u011fil. Onlar\u0131n bu i\u015fte hi\u00e7bir kabahati yok. Biz h\u00fck\u00fcmet olarak buna bir \u00e7are bulmak mecburiyetindeyiz. \u0130n\u015fallah se\u00e7imden sonra ele alaca\u011f\u0131m\u0131z en \u00f6nemli konulardan biri bu olacak.