Başına 4 milyon lira ödül konulan teröristin kaldığı sığınakta bakın neler çıktı?
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, yaşam malzemelerinin olduğu sığınak tespit edildi. Satranç ve tavla da bulunan sığınağın, 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler Listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı terörist Mehmet Yakışır ile aynı kategoride yer alan 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner'in de olduğu grup tarafından kullanıldığı sanılıyor.