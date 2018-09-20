Başına öyle bir şey geldik ki... Artık makyaj yapmayı bıraktı

Antalya Kepez il\u00e7esi Alt\u0131nova Sinan Mahallesi\u2019nde ailesiyle ya\u015fayan 19 ya\u015f\u0131ndaki Derya Tilki, ge\u00e7en cuma g\u00fcn\u00fc ayn\u0131 mahalledeki kapal\u0131 semt pazar\u0131na gitti. ,Aylard\u0131r ayn\u0131 pazarc\u0131 esnaf\u0131ndan al\u0131\u015fveri\u015f yapan Tilki, 10 liraya 2 adet kalem ruj al\u0131p eve gitti.,De\u011fi\u015fim yapmak istedi\u011fini pazarc\u0131 E.\u00c7.\u2019ye s\u00f6yleyen Derya Tilki, \u00fcr\u00fcn\u00fcn a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve de\u011fi\u015fim yap\u0131lamayaca\u011f\u0131 cevab\u0131 ald\u0131. ,Derya Tilki, olay yerinden ayr\u0131lmak isterken kazayla Pazar arabas\u0131 kozmetik tezgah\u0131na tak\u0131ld\u0131. Olay\u0131n kas\u0131tl\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 zanneden esnaf ve yan\u0131ndaki e\u015fi iddiaya g\u00f6re abla karde\u015fe hakaret etti. \r\n\r\n,Annesine k\u00fcf\u00fcr edilmesine \u00e7ok sinirlenen eski lisansl\u0131 boks\u00f6r Derya Tilki, \u201c\u0130ki ruju 10 liraya ald\u0131m. Eve gitti\u011fimde rujlar\u0131n\u0131 renklerinin ayn\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark ettim. Geri geldim pazara ve \u00fcr\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirmek istedim. ,Bunun \u00fczerine pazarc\u0131 E.\u00c7.\u2019nin sinirlendi\u011fini ve ablas\u0131n\u0131 ge\u00e7ip kendisine yumrukla vurdu\u011funu ileri s\u00fcren Derya Tilki, \u201cAblam\u0131 kenara at\u0131p a\u011fz\u0131ma vurdu, bo\u011faz\u0131ma s\u0131kt\u0131. Kafam\u0131 demirlere vurdu. Belime vurdu. Yerlerde s\u00fcr\u00fcklendik, d\u00f6vd\u00fcler. ,Olay\u0131n korkusunu halen ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Derya Tilki, \u201c Birka\u00e7 y\u0131ld\u0131r makyaj yap\u0131yordum. Art\u0131k b\u0131rakt\u0131m. Makyaj yapmay\u0131 seviyordum. Bu olaydan sonra makyaj\u0131 b\u0131rakt\u0131m, so\u011fudum. Ruju her elime ald\u0131\u011f\u0131mda o talihsiz olay akl\u0131ma geliyor\u201d diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Abla Remziye Esen ise karde\u015fi ile pazarc\u0131 aras\u0131ndaki sorunu \u00e7\u00f6zmeye \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,E.\u00c7.\u2019nin de\u011fi\u015ftirilecek \u00fcr\u00fcn\u00fc olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, paras\u0131yla yeni \u00fcr\u00fcn almalar\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi\u011fini anlatan Esen, \u201c Sorunu \u00e7\u00f6zemedik e\u015fi bir anda hakaret etmeye ba\u015flad\u0131. Karde\u015fim darp edildi. G\u00fcc\u00fcm\u00fcz yetmedi. Bende kolumdan yaraland\u0131m.,\u0130ki kad\u0131n\u0131n su\u00e7lamalar\u0131n\u0131 kabul etmeyen E.\u00c7.\u2019nin karde\u015flerden \u015fikayet\u00e7i oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,Arka b\u00f6l\u00fcme ge\u00e7erken de pazar arabam tezgaha tak\u0131ld\u0131. Geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fczde tekrar de\u011fi\u015fim yapmak istedi\u011fimizi s\u00f6yledik. O da bana, 'Sana sat\u0131lacak bir \u00fcr\u00fcn\u00fcm yok.' dedi. Kar\u0131s\u0131 hakaretler etmeye ba\u015flad\u0131. Anneme k\u00fcf\u00fcr edince, bende tezgahtaki rimeli kad\u0131n\u0131n g\u00f6be\u011fine att\u0131m\u201d dedi. \r\n\r\n,Deneme yap\u0131lan \u00fcr\u00fcn\u00fcn de\u011fi\u015ftirilemeyece\u011fini s\u00f6ylediler. Bu s\u0131rada ablam yan\u0131mdan ge\u00e7erken olaya m\u00fcdahil oldu. Ablama ald\u0131\u011f\u0131m rujun ambalajs\u0131z sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledim. Ablam da pazarc\u0131 ile sorunu \u00e7\u00f6zmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Ama esnaf ikna olmad\u0131. ,Bu s\u0131rada pazarda bulunan evli ve bir \u00e7ocuk annesi abla Remziye Esen, karde\u015fiyle pazarc\u0131 aras\u0131ndaki sorunu \u00e7\u00f6zmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Sonu\u00e7 al\u0131namay\u0131nca abla karde\u015f ve esnaf aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. , Evde ald\u0131\u011f\u0131 rujlar\u0131n \u00f6nceden ald\u0131\u011f\u0131 rujlarla renklerinin tutmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren gen\u00e7 k\u0131z de\u011fi\u015fim yapmak i\u00e7in pazara geri d\u00f6nd\u00fc. , Olay g\u00fcn\u00fcnden beri uyuyam\u0131yorum. Bo\u011faz\u0131ndan s\u0131k\u0131lan karde\u015fim cam havliyle E.\u00c7.\u2019nin a\u011fz\u0131na gelen parma\u011f\u0131n\u0131 \u0131s\u0131rd\u0131. \u00d6ld\u00fcrecekti karde\u015fimi, zaten bo\u011faz\u0131nda iz var. \u015eikayet\u00e7iyiz. Hakk\u0131m\u0131z\u0131n sonuna kadar savunaca\u011f\u0131z. 10 liral\u0131k ruj adam da \u00f6ld\u00fcrebilirlerdi. O \u00f6fkeyle ne yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmiyordu. T\u00fcm pazarc\u0131 esnaf\u0131 \u015fahit\u201d dedi. \r\n,Esnaflar kurtard\u0131. Yoksa \u015fuan hastanedeydik. Polise \u015fikayette bulunduk. Davam\u0131z\u0131n sonuna kadar da takip\u00e7isi olaca\u011f\u0131z\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n