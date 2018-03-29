Başının büyük kısmı kopan tavuk 10 gündür hayatta

Tayland'da yakla\u015f\u0131k 10 g\u00fcn \u00f6nce ba\u015f\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131 kopmu\u015f halde bulunan tavu\u011fun, hala hayatta oldu\u011fu bildirildi.\r\n,Tayland bas\u0131n\u0131ndaki haberlere g\u00f6re, Mueang Ratchaburi b\u00f6lgesi sakinleri, ba\u015f\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fc kopmu\u015f tavu\u011fun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark ederek veterinere haber verdi.\r\n,Bir hayvan\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu ba\u015f\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131 koptu\u011fu tahmin edilen tavuk, b\u00f6lgedeki veteriner klini\u011finde \u00f6zel bak\u0131ma al\u0131nd\u0131. Ba\u015f\u0131n\u0131n \u00fcst k\u0131sm\u0131 kopan, gagas\u0131 bulunmayan ve sadece dilinin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 hareket ettirebilen hayvan\u0131n bak\u0131m\u0131n\u0131 \u00fcstlenen veteriner Supakadee Arun Thong, tavu\u011fu yemini diline koyarak besliyor.\r\n,1945'te ABD'de bir tavuk, ba\u015f\u0131 kesik halde 18 ay hayatta kalarak tarihe ge\u00e7mi\u015fti. Utah eyaletinde bulunan ba\u015fs\u0131z tavu\u011fu, sahne performans\u0131 organizat\u00f6r\u00fc Hope Wade sahiplenmi\u015f ve "Mike" ismini vermi\u015fti.,Supakadee, evcil oldu\u011funu tahmin etti\u011fi hayvan\u0131n sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir tavuk gibi hareket edebildi\u011fini s\u00f6yledi. Antibiyotik kullanarak tavu\u011fun mikrop kapma riskini azaltan veteriner, hayvan\u0131n ya\u015fama \u015fans\u0131n\u0131n az oldu\u011funu ancak elinden geleni yapmaya devam edece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Ba\u015fs\u0131z tavu\u011fa ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece bakacak birini arad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Supakadee, "Bu tavuk ger\u00e7ek bir sava\u015f\u00e7\u0131." dedi.\r\n,Beslenmesi sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir \u015fekilde devam eden tavu\u011fun, boyun k\u0131sm\u0131 a\u00e7\u0131kta oldu\u011fu i\u00e7in, bir s\u00fcre sonra dilinin sarkmas\u0131ndan endi\u015fe ediliyor.\r\n