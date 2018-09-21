Başkale’de kış yüzünü gösterdi

Van\u2019\u0131n Ba\u015fkale il\u00e7esi y\u00fcksek kesimlerinde etkili olan dolu, etraf\u0131 biranda beyaza b\u00fcr\u00fcd\u00fc.\r\n,Ba\u015fkale\u2019nin y\u00fcksek kesimlerinde dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oluyor. ,Etraf\u0131n bir anda beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 vatanda\u015flar\u0131n cep telefonuyla kaydedildi.\r\n\r\n, Yakla\u015f\u0131k 10 dakika s\u00fcren dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 Ba\u015fkale\u2019ye k\u0131\u015f\u0131 erken getirdi., Dolu ile birlikte hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131nda yakla\u015f\u0131k 7 derece d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc kentte yetkililer vatanda\u015flar\u0131 sa\u011fanak ya\u011fmur ve dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131na kar\u015f\u0131 uyard\u0131. ,Ba\u015fkale-Van karayolu G\u00fczeldere Ge\u00e7idi\u2019nde etkili olan ve yakla\u015f\u0131k 10 dakika s\u00fcren dolu s\u00fcr\u00fcc\u00fclere zor anlar ya\u015fat\u0131rken, Ba\u015fkale\u2019ye Eyl\u00fcl ay\u0131nda k\u0131\u015f\u0131 ya\u015fatt\u0131.