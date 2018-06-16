Başkan Cengiz'den transfer açıklaması: Anlaştık...

Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz, UEFA ile yapt\u0131klar\u0131 anla\u015fma neticesinde bu sezon harcamalar\u0131n\u0131n 65 milyon Euro\u2019dan 78 milyon Euro\u2019ya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Bodrum\u2019da taraftarlara bulu\u015fan Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz, UEFA ile yapt\u0131klar\u0131 anla\u015fma neticesinde bu sezon harcamalar\u0131n\u0131n 65 milyon Euro\u2019dan 78 milyon Euro\u2019ya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n \r\n,Bitez mahallesinde bulunan bir bah\u00e7ede taraftarlara bir araya geldi. ,Transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fini s\u00f6yleyen Cengiz, Yuto Nagatomo ile anla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cTransfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor. \u0130lgili teknik arkada\u015flar bu konu ile ilgileniyor. \u015eu anda Z\u00fcrih\u2019den arayanlar, Cenevre\u2019den arayanlar, Londra\u2019dan arayanlar ve Fransa\u2019dan arayanlar var. Medyada o kadar g\u00fczel hikayeler yaz\u0131l\u0131yor ki ben bile inan\u0131yorum bazen. Galatasaray taraftar\u0131n\u0131n istedi\u011fi do\u011frultuda transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ve olumlu \u015fekilde sonu\u00e7lanaca\u011f\u0131na in\u015fallah emin olabilirsiniz. Yuto Nagatomo anla\u015ft\u0131k diyorum. Biz normal \u015fartlarda y\u00fcr\u00fcmek istiyoruz. Umuyoruz ki taraftar her zaman helva yemese de \u00e7ok g\u00fczel transferlerle tatmin olaca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz. \u00d6nemli olan sahada m\u00fccadele diyorum. Ne \u00e7ilek, ne baklava ne de kaymak \u00f6nemli. \u00d6nemli olan yeme\u011fin kaliteli olmas\u0131. Galatasaray hep hak ederek kazans\u0131n\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n \r\n,UEFA ilk kez yapt\u0131 \r\n \r\nUEFA ile anla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekleyen Cengiz, \u201cUEFA yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 ile ilgili olarak her \u015feyi konu\u015ftum. UEFA yap\u0131land\u0131rma anla\u015fmas\u0131 yapt\u0131. Bunun bir tanesi \u00dcnal ba\u015fkan\u0131m zaman\u0131ndayd\u0131. \u015eimdiye kadar bir tak\u0131m ile 2 kez \u00fcst \u00fcste yap\u0131land\u0131rma anla\u015fmas\u0131 ilk kez yap\u0131ld\u0131\u201d dedi. \r\n \r\n,Bu sezon 78 milyon Euro'luk harcama yapabileceklerini s\u00f6yleyen Cengiz, \u201cBir \u00f6nceki y\u00f6netimimize 1 + 1 yasa\u011f\u0131 gelmi\u015fti. Hem de 65 bin Euro transfer harcama yasa\u011f\u0131 gelmi\u015fti. O zaman o yasa\u011f\u0131 a\u015ft\u0131k ve tutturamad\u0131k. Bize bu sene verilen ba\u015fa ba\u015f noktas\u0131 y\u00fczde 60 oldu. ,130 milyon Euro geliriniz olursa 78 milyon Euro maksimum harcaya bilirsiniz demek. Bu da 65 milyon Euro'ya g\u00f6re 13 milyon Euro\u2019luk bir avantaj demek. UEFA bu konuda da bize bir iyilik yapt\u0131. Bu durumda bir vesile ile katk\u0131s\u0131 da TFF\u2019nin var. TFF'ye te\u015fekk\u00fcr ediyorum, onlar\u0131n da katk\u0131s\u0131 var. Pek al\u0131\u015f\u0131k bir \u015fey de\u011fildir TFF'ye te\u015fekk\u00fcr etmek ama biz yi\u011fidi \u00f6ld\u00fcr ama hakk\u0131n\u0131 inkar etme noktas\u0131nday\u0131z. Bizim genlerimizde vefa ve te\u015fekk\u00fcr vard\u0131r\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. ,Taraftarlar\u0131n bayram\u0131n\u0131 kutlayan Ba\u015fkan Cengiz, S\u00fcper Lig kupas\u0131n\u0131 da yan\u0131nda getirerek Galatasarayl\u0131lara s\u00fcrpriz yapt\u0131. ,Bodrum Galatasaray Derne\u011fi taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen toplant\u0131ya kat\u0131lan Cengiz gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 cevaplad\u0131. \r\n \r\n