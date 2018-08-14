Başkan Erdoğan ABD'yi boykot kararını açıkladı, o firma uçuşa geçti

Ba\u015fkan Erdo\u011fan ABD'yi boykot karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131, o firma u\u00e7u\u015fa ge\u00e7ti,T\u00fcrk ekonomisine sald\u0131r\u0131 d\u00fczenleyen ABD'ye kar\u015f\u0131 Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'dan \u00e7ok \u00f6nemli bir hamle geldi.,AK Parti'nin kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc m\u00fcnasebetiyle Ankara'da konu\u015fan Ba\u015fkan Erdo\u011fan, ABD'nin elektronik \u00fcr\u00fcnlerine kar\u015f\u0131 boykot uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n bu a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrk markas\u0131 olan Vestel Elektronik'in hisse senetleri y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Vestel Elektronik Sanayi hisse senetleri, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n AK Parti'nin kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc dolay\u0131s\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi konu\u015fmas\u0131 esnas\u0131nda g\u00fc\u00e7l\u00fc y\u00fckseldi.\r\n\r\n,Erdo\u011fan'\u0131n konu\u015fmas\u0131yla birlikte sert y\u00fckselen Vestel Elektronik hisse senetlerinde g\u00fcnl\u00fck y\u00fckseli\u015f y\u00fczde 7'yi a\u015ft\u0131.