Başkan Erdoğan açıklamıştı, binlerce kişinin maaşına zam geliyor...

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n talimat\u0131yla 100 g\u00fcn i\u00e7erisinde hayata ge\u00e7irilecek d\u00fczenleme ile birlikte maa\u015f\u0131 bin TL'nin alt\u0131nda emekli kalmam\u0131\u015f olacak.,Maa\u015f\u0131 600 TL ile 900 TL aras\u0131 olan 150 bin civar\u0131ndaki emeklinin maa\u015f\u0131na maksimum 400 TL'ye kadar zam yap\u0131lacak. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz Ramazan Bayram\u0131'nda ilk defa verilen bin liral\u0131k bayram ikramiyelerinin ikincisi emekliler taraf\u0131ndan heyecanla beklenirken, s\u00f6z konusu ikramiyelerin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta ba\u015f\u0131na kadar hesaplara yat\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Bayram ikramiyelerinin yan\u0131 s\u0131ra T\u00fcrkiye\u2019de yakla\u015f\u0131k 12 milyon emekli i\u00e7erisinde maa\u015f\u0131 bin liran\u0131n alt\u0131nda olan 150 bin ki\u015fiye ise bir m\u00fcjde daha geldi.\r\n \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan ge\u00e7ti\u011fimiz cuma g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klanan \u2018100 G\u00fcnl\u00fck Eylem Plan\u0131\u2019nda d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015fl\u0131 emeklileri ilgilendiren \u00e7ok \u00f6nemli bir d\u00fczenlemede yer ald\u0131.\r\n \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n '' 100 G\u00fcnl\u00fck \u0130craat Program\u0131m\u0131z \u00e7er\u00e7evesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini in\u015fallah Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdi\u011fimiz 1000 liran\u0131n alt\u0131nda emekli maa\u015f\u0131 b\u0131rakmama s\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fc yerine getiriyoruz.'' diyerek duyurdu\u011fu d\u00fczenleme kapsam\u0131nda maa\u015f\u0131; 600 TL ila 900 TL aras\u0131 olan 130 ila 150 bin civar\u0131nda emeklinin maa\u015f\u0131 bin lira seviyesine \u00e7ekilecek.\r\n \r\n,\u00c7al\u0131\u015fma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n eylem plan\u0131 i\u00e7erisinde yer alan d\u00fczenleme kapsam\u0131nda 100 g\u00fcn i\u00e7erisinde T\u00fcrkiye'de hi\u00e7bir emeklinin maa\u015f\u0131 bin liran\u0131n alt\u0131nda olmayacak. (Yeni\u015fafak),Ba\u015fkan Erdo\u011fan a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131...,Milyonlarca ki\u015fiye m\u00fcjde...