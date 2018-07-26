Başkan Erdoğan Afrikada ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu

Ba\u015fkan Erdo\u011fan Afrikada ziyaretinde \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu,10. BRICS zirvesine kat\u0131lmak \u00fczere G\u00fcney Afrika'da bulunan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye'nin Pretorya B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi Kan\u00e7\u0131larya binas\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131. T\u00f6rende konu\u015fan Erdo\u011fan, \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu\r\n\r\n,\u0130\u015fte Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n konu\u015fmalar\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131:\r\n,Bug\u00fcn ve yar\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fimiz g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde ekonomi ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok kritik konuyu ele alaca\u011f\u0131z. D\u00fcnya bar\u0131\u015f\u0131na nas\u0131l hizmet verebiliriz. Bunlar\u0131 ele alaca\u011f\u0131z. B\u00f6lgesel i\u015fbirli\u011fi aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7lendi\u011fi, yeni akt\u00f6rlerin sahneye \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bu s\u00fcre\u00e7te i\u015fbirli\u011fimizi geli\u015ftirmek suretiyle ne gibi yeni form\u00fcller ortaya koyar\u0131z bunlar\u0131n \u00fczerinde duraca\u011f\u0131z. Elbette t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 tehdit eden ter\u00f6r konusuna da de\u011finece\u011fiz. \u00c7\u00fcnk\u00fc ter\u00f6r inan\u0131yorum ki G\u00fcney Afrika\u2019n\u0131n da en \u00f6nemli sorunlar\u0131ndan bir tanesidir\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,\r\nTer\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin tamam\u0131n\u0131n insanl\u0131\u011f\u0131n ortak d\u00fc\u015fman\u0131 oldu\u011funa de\u011finen Erdo\u011fan, \u201cBizim nazar\u0131m\u0131zda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri aras\u0131nda hi\u00e7bir fark yoktur. Ad\u0131, s\u00f6ylemi, imaj\u0131 ne olursa olsun ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin tamam\u0131 insanl\u0131\u011f\u0131n ortak d\u00fc\u015fman\u0131d\u0131r. DEA\u015e neyse FET\u00d6 odur, PKK neyse Boko Haram, El \u015eebap ayn\u0131d\u0131r. G\u00fcney Afrika Cumhurba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Ramaphosa ile birlikte yapaca\u011f\u0131m\u0131z g\u00f6r\u00fc\u015fmede, bu konular\u0131 ayr\u0131nt\u0131lar\u0131na var\u0131ncaya kadar ele alaca\u011f\u0131z. \u00d6zellikle 15 Temmuz darbe giri\u015fiminin, biliyorsunuz aktif d\u00fczenleyicisi konumunda olan 251 vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n katili olan FET\u00d6 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcyle ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getirece\u011fim. Zira FET\u00d6 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn d\u00fcnyada en \u00e7ok faal oldu\u011fu \u00fclkelerden birisi ne yaz\u0131k ki G\u00fcney Afrika\u2019d\u0131r. Bunu kendileriyle g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fim, daha \u00f6nce belgeleri vermi\u015ftim bu defa yeni geli\u015fmeler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, bunlar\u0131 da kendilerine verece\u011fim. Zira 15 Temmuz'da bizim ba\u015f\u0131m\u0131za bela olan bu ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc yar\u0131n G\u00fcney Afrika\u2019n\u0131n ba\u015f\u0131na da bela olabilir bunu hat\u0131rlataca\u011f\u0131m. FET\u00d6\u2019n\u00fcn bu topraklar\u0131 kirletmesine buray\u0131 bir \u00fcs haline getirmesine G\u00fcney Afrikal\u0131 dostlar\u0131m\u0131z\u0131n alicenapl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kullanmas\u0131na izin vermeyece\u011fiz. Bu al\u00e7ak ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn t\u0131pk\u0131 17-25 Aral\u0131k d\u00f6neminde \u00fclkemizde oldu\u011fu gibi baz\u0131 kripto unsurlar\u0131 \u00fczerinden G\u00fcney Afrika\u2019n\u0131n hukuk sitemini istismar etmesine r\u0131za g\u00f6steremeyiz. Son d\u00f6nemde burada ya\u015fananlar FET\u00d6 ile m\u00fccadelenin sadece T\u00fcrkiye i\u00e7in de\u011fil, di\u011fer \u00fclkelerin g\u00fcvenlikleri i\u00e7in de \u00f6nemini ortaya koymu\u015ftur. Bu \u00f6rg\u00fct bulundu\u011fu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalle\u015f, m\u00fclevves bir yap\u0131d\u0131r. T\u00fcrkiye nas\u0131l yurt i\u00e7inde \u00f6rg\u00fct\u00fcn belini k\u0131rm\u0131\u015fsa yurt d\u0131\u015f\u0131nda da FET\u00d6\u2019n\u00fcn karanl\u0131k y\u00fcz\u00fcn\u00fc if\u015fa etmi\u015f, pek \u00e7ok \u00fclkenin \u00f6rg\u00fcte kar\u015f\u0131 ad\u0131m atmas\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r. \u0130n\u015fallah G\u00fcney Afrika\u2019da da Say\u0131n Ramaphosa ile de benzer bir ba\u015far\u0131l\u0131 operasyonu ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fimize inan\u0131yorum. Son FET\u00d6\u2019c\u00fc ter\u00f6rist de hukuk \u00f6n\u00fcnde hesap verene kadar m\u00fccadelemizin s\u00fcrece\u011fini burada belirtmek istiyorum\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\r\nT\u00fcrkiye\u2019nin G\u00fcney Afrika\u2019daki tarihine de\u011finen Erdo\u011fan, \u201cBizim bu topraklardaki tarihimiz biliyorsunuz, T\u00fcrkiye olarak asla yeni de\u011fildir. Osmanl\u0131'n\u0131n geni\u015f vizyonuyla d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir ucuna ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 hepimiz \u00e7ok iyi biliyoruz. G\u00fcney Afrika\u2019da 1862 y\u0131l\u0131nda Ebubekir Efendiyle ba\u015flayan daha sonra son Osmanl\u0131 Ba\u015fkonsolosu Mehmet Remzi Efendiyle devam eden s\u00fcre\u00e7 ini\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flara ra\u011fmen bug\u00fcne kadar asla kesintiye u\u011framam\u0131\u015ft\u0131r. Bug\u00fcn T\u00fcrkiye G\u00fcney Afrika\u2019da sadece resmi kurumlar\u0131 ve i\u015f adamlar\u0131yla de\u011fil ayn\u0131 zamanda da parmakla tarihi birikimle bulunuyor. Biz \u00fclke ve millet olarak hi\u00e7bir toplumun, hi\u00e7bir co\u011frafyan\u0131n do\u011fal kayna\u011f\u0131 al\u0131n teri ve kan\u0131 \u00fczerinde kendimize bir refah d\u00fczeni kurman\u0131n pe\u015finde olmad\u0131k. \u00dclkemizin