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15 Temmuz Destanı
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KÜLTüR - SANAT
-
Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali için hazırlıklar tamam
YAŞAM
-
Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri açıklandı
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı İbadi ile ortak açıklama yaptı
YAŞAM
-
17 yaşındaki çocuk 20 kişiyi yaraladı
MAGAZİN
-
Işın Karaca'dan flaş dolar açıklaması
DÜNYA
-
Çin'den Türkiye`ye `güçleri birleştirelim` çağrısı
EKONOMİ
-
BOTAŞ'tan çok önemli 'dolar kuru' kararı
GÜNDEM
-
Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş hamle: Ankara İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
DÜNYA
-
İtalya'da köprü çöktü! Ölü ve yaralılar var
YAŞAM
-
Çocuk parkına gelenler şoke oldu!
DÜNYA
-
Son dakika! AP Türkiye Formundan Türkiye'ye destek
EKONOMİ
-
'Türk lirası değer kazanıyor'
POLİTİKA
-
İYİ Parti'de bir istifa daha
GÜNDEM
-
Bahçeli imzaladı! Resmen MHP'de
GÜNDEM
-
Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Ankara'da ortak basın toplantısı
KÜLTüR - SANAT
-
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
YAŞAM
-
Atatürk Havalimanı’ndaki hurda uçaklar için harekete geçildi
GÜNDEM
-
Bakan Soylu: Şu anda yurt içinde 790 terörist var
DÜNYA
-
ABD en büyük korkusunu açıkladı!
GÜNDEM
-
PKK'ya bir darbe daha! Onlar da sattı...
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
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Ramazan
Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Çok önemli 'dolar kuru' kararı geldi
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Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı.
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