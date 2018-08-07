Başkan Erdoğan çağrı yaptı, MHP’liler de harekete geçti

Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n \u201calt\u0131n ve d\u00f6vizlerinizi bozdurun\u201d \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan MHP Kocaeli \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n \u00dcnl\u00fc beraberinde bir heyetle kuyumcuya giderek alt\u0131n bozdurdu,Ba\u015fkan Erdo\u011fan \u00e7a\u011fr\u0131 yapt\u0131,MHP\u2019liler de harekete ge\u00e7ti,D\u00f6viz kurunun son g\u00fcnlerde y\u00fckselmesinin ard\u0131ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde alt\u0131n ve d\u00f6viz bozdurma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131. ,Erdo\u011fan'\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan MHP \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n \u00dcnl\u00fc ve beraberindeki heyet kuyumcuya giderek 15 \u00e7eyrek alt\u0131n ve 54 gram alt\u0131n bozdurdu.\r\n\r\n,MHP \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n \u00dcnl\u00fc, \u201cCumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n talimat\u0131yla yast\u0131k alt\u0131ndaki alt\u0131nlar\u0131 bozdurun \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131yla biz de MHP olarak biriktirdi\u011fimiz alt\u0131nlar\u0131 bozdurmaya geldik. Biz ekonomik sava\u015fta da devletimizin yan\u0131nday\u0131z. Herkes Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n bu talimat\u0131n\u0131 uygulamal\u0131. Ekonomik sava\u015f\u0131n verildi\u011fi bu g\u00fcnlerde herkes ta\u015f\u0131n alt\u0131na elini koymal\u0131\u201d diye konu\u015ftu.