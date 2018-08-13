Başkan Erdoğan'dan ABD'ye bir rest daha!

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan Trabzon'da halka hitap etti. Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye'yi yapt\u0131r\u0131mla tehdit eden ABD'ye sert tepki g\u00f6sterdi...\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Trabzon'da yapt\u0131\u011f\u0131 ikinci konu\u015fmada ABD'nin demir \u00e7elik yapt\u0131r\u0131m\u0131yla ilgili konu\u015ftu.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc kurallar\u0131n i\u00e7erisinde senin kurals\u0131zl\u0131\u011f\u0131n yok. Biz uluslararas\u0131 hukuka g\u00f6re hareket ederiz. Dolay\u0131s\u0131yla biz kendilerini hukuka davet ediyoruz" dedi.\r\n\r\n,\u0130\u015fte Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sat\u0131r ba\u015flar\u0131:\r\n\r\n,"H\u00fcseyin Avni Aker'i millet bah\u00e7esi yapaca\u011f\u0131z. Anneler babalar yavrular o bah\u00e7ede rahatl\u0131kla e\u011flenecekler. Ve ni\u00e7in, yani Amerika'da \u0130ngiltere'de bu denli b\u00fcy\u00fck bah\u00e7eler var da bizde olmas\u0131n. Hep beton y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131 m\u0131 olacak? \u015eimdi in\u015fallah proje haz\u0131r, s\u00fcratle bunlar\u0131 haz\u0131rlayaca\u011f\u0131z.\r\n\r\n,\u015eehir hastanesinin ad\u0131m\u0131n\u0131 at\u0131yoruz. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z s\u00fcr\u00fcyor. Sa\u011fl\u0131kta, e\u011fitimde bug\u00fcne kadar att\u0131\u011f\u0131m\u0131z devam ad\u0131mlarla bundan sonraki yolculu\u011fumuz da devam edecek. \u0130n\u015fallah b\u00f6l\u00fcnm\u00fc\u015f yollarla beraber \u00e7ok daha ideal olan yollar\u0131m\u0131z\u0131 birbirine ba\u011flayarak bu yolculu\u011fumuzu devam ettirece\u011fiz. Adalet, emniyet, enerji, tar\u0131m b\u00fct\u00fcn bunlar bizim bu ataca\u011f\u0131m\u0131z ad\u0131m\u0131n \u00f6nemli ayaklar\u0131.\r\n\r\n,\u015eimdi birileri ortal\u0131\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor. Neymi\u015f? Bizi d\u00f6vize mahkum edeceklermi\u015f. Kur, faiz... E neymi\u015f? "\u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc saat 18:00'e kadar papaz\u0131 b\u0131rak\u0131n. B\u0131rakmad\u0131\u011f\u0131n\u0131z takdirde yapt\u0131r\u0131mlar ba\u015flayacakm\u0131\u015f" \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z\u0131, Adalet Bakan\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131r\u0131mlara mahkum edeceklermi\u015f. Ne oldu? Biz de kalkt\u0131k an\u0131nda Amerika'n\u0131n \u0130\u00e7i\u015fleri ve Adalet Bakan\u0131na ayn\u0131 yapt\u0131r\u0131m\u0131 kelimesi kelimesine verdik.\r\n\r\n\r\n,\u015eimdi yeni bir \u015fey daha \u00e7\u0131kard\u0131lar. Demir \u00e7elik de bize yapt\u0131r\u0131m. Amerika bak, D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc var. Bu \u00f6rg\u00fct\u00fcn kurallar\u0131n i\u00e7erisinde senin kurals\u0131zl\u0131\u011f\u0131n yok. Biz uluslararas\u0131 hukuka g\u00f6re hareket ederiz. Hukuk tan\u0131mama gibi bir anlay\u0131\u015f T\u00fcrkiye'de yoktur. Dolay\u0131s\u0131yla biz kendilerini hukuka davet ediyoruz.\r\n,Biz sizinle NATO'da beraber de\u011fil miyiz? Beraber hareket etmiyor muyuz? Stratejik ortak de\u011fil miyiz? Ne oldu \u015fimdi size? Bu ortakl\u0131\u011f\u0131 niye bozuyorsunuz? Su\u00e7 onlarda. Senin adam\u0131n su\u00e7luysa, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleriyle ili\u015fkisi varsa bu \u00fclkenin de bir yarg\u0131 sistemi var. Gere\u011fi neyse bunu yapar. Halkbankas\u0131 genel m\u00fcd\u00fcr muavinini hi\u00e7 su\u00e7u yokken tutuklayacaks\u0131n, siz kalk\u0131p Halkbankam\u0131za hi\u00e7bir ilgisi alakas\u0131 yokken yapt\u0131r\u0131m uygulayacaks\u0131n. Eee? T\u00fcrkiye'den de kalk\u0131p farkl\u0131 \u015feyler isteyeceksin. Biz burada bir m\u00fctekabiliyet anlay\u0131\u015f\u0131yla hareket etmiyoruz. Sen \u00f6yle yapt\u0131n da biz \u00f6yle yap\u0131yoruz diye de\u011fil. Su\u00e7 i\u015fleyen bedelini \u00f6deyecek, olay budur. Biz bug\u00fcne kadar Amerika ile hi\u00e7bir zaman k\u00f6t\u00fc olman\u0131n gayreti i\u00e7erisine girmedik. Ama e\u011fer b\u00f6yle gidecekse Araplar\u0131n bir s\u00f6z\u00fc var "men dakka dukka" Biz de onu yapar\u0131z."\r\n