Başkan Erdoğan'dan büyük sürpriz! Bir anda karşısında görünce...

Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u00f6\u011fle saatlerinde K\u0131s\u0131kl\u0131'daki konutundan \u00e7\u0131karak K\u00fc\u00e7\u00fck \u00c7aml\u0131ca TV-Radyo Kulesi'ne geldi. ,Burada yakla\u015f\u0131k 1 saat incelemelerde bulunan Erdo\u011fan, in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ili\u015fkin yetkililerden bilgi ald\u0131.,.,Makam arac\u0131ndan inerek korudaki vatanda\u015flarla sohbet eden Erdo\u011fan, a\u011fac\u0131n alt\u0131nda oturan iki ya\u015fl\u0131 kad\u0131na y\u00f6neldi.\r\n \r\n, Koru i\u00e7erisinde vatanda\u015flarla bulu\u015fan Erdo\u011fan, a\u011fa\u00e7 alt\u0131nda oturan ya\u015fl\u0131 iki kad\u0131na sar\u0131larak elini \u00f6pt\u00fc ard\u0131ndan \u00e7ocuklarla bol bol foto\u011fraf \u00e7ektirdi. \r\n\r\n\r\n,Ya\u015fl\u0131 kad\u0131nlar\u0131n elini \u00f6pen ve selamla\u015fan Erdo\u011fan, yo\u011fun ilgi g\u00f6steren vatanda\u015flarla ve \u00e7ocuklarla foto\u011fraf \u00e7ektirdi. ,Erdo\u011fan'a ziyareti s\u0131ras\u0131nda Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakan\u0131 Cahit Turhan, \u0130stanbul Valisi Vasip \u015eahin ve \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mevl\u00fct Uysal da e\u015flik etti.\r\n \r\n,Makam arac\u0131na bindikten sonra korunun \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda da tekerlekli sandalye ile bekleyen engelli bir vatanda\u015f\u0131 da g\u00f6ren Erdo\u011fan, burada da inerek vatanda\u015fla foto\u011fraf \u00e7ektirdi ve bir s\u00fcre sohbet etti. ,K\u00fc\u00e7\u00fck \u00c7aml\u0131ca\u2019daki Radyo-TV kulesinde inceleme yapan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, incelemesinin ard\u0131ndan makam arac\u0131 ile ayr\u0131l\u0131rken, koruda bulunan vatanda\u015flar\u0131n ilgisi ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Engelli vatanda\u015f Erdo\u011fan ile vedala\u015f\u0131rken, sar\u0131larak sevgi g\u00f6sterisinde bulundu. Erdo\u011fan, daha sonra Beylerbeyi Saray\u0131\u2019na ge\u00e7ti.