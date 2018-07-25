Başkan Erdoğan'dan Emniyet'e flaş atama

Ba\u015fkan Erdo\u011fan Emniyet'e atad\u0131. \u0130\u015fte yeni genel m\u00fcd\u00fcr...,Resmi Gazete'nin m\u00fckerrer say\u0131s\u0131nda;,Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesinin 2. ve 3.maddeleri uyar\u0131nca Celal Uzunkaya atand\u0131.\r\n,"Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayip Erdo\u011fan'\u0131n karar\u0131 ile Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne \u00dcst Kademe Kamu Y\u00f6neticileri ile Kamu Kurum ve Kurulu\u015flar\u0131nda Atama Usullerine Dair Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'\u00fcnc\u00fc maddeleri uyar\u0131nca Celal Uzunkaya atanm\u0131\u015ft\u0131r\u201d denildi.\r\n\r\n,.