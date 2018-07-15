Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamesi hayata geçiyor!

Emeklilik hizmetleri etkinle\u015ftirilecek. Refah d\u00fczeyleri desteklenmeye devam edecek. Y\u0131lda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlar\u0131nda 1.000'er TL emekli ikramiyesi verilmesi devam edecek.\r\n\r\n,Yeni y\u00f6netim sistemiyle birlikte bir\u00e7ok konuda oldu\u011fu gibi \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131 ve sosyal g\u00fcvenlik alan\u0131nda da \u00f6nemli reformlar yap\u0131lacak. \u00c7al\u0131\u015fma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini y\u00fcr\u00fctecek olan Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk'un \u00f6n\u00fcnde \u00e7ok \u00f6nemli dosyalar bulunuyor. Yeni d\u00f6nemde \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131 ve sosyal g\u00fcvenlik alanlar\u0131nda yap\u0131lacaklar\u0131n ipu\u00e7lar\u0131 asl\u0131nda Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 AK Parti'nin se\u00e7im beyannamesinde bulunuyor. \u0130\u015fte yeni d\u00f6nemde ger\u00e7ekle\u015fecek baz\u0131 yenilikler \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 AK Parti se\u00e7im beyannamesi teker teker hayata ge\u00e7iyor. ,Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin Sosyal G\u00fcvenlik Destek Primi bor\u00e7lar\u0131 silinecek. Emeklilere ikinci emeklili\u011fi a\u00e7acak tamamlay\u0131c\u0131 emeklilik programlar\u0131 devreye al\u0131nacak. 18-29 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131ndaki giri\u015fimci gen\u00e7lerin ilk defa Ba\u011f-Kur kapsam\u0131na girmesi halinde 1 y\u0131l s\u00fcreyle Ba\u011f-Kur primlerini devlet \u00f6deyecek.\r\n\r\n,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131nda esnekli\u011fi esas alan, \u00e7al\u0131\u015fma bar\u0131\u015f\u0131n\u0131 ve sosyal diyalog mekanizmalar\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendiren, \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n karar alma mekanizmalar\u0131na kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 art\u0131ran bir yakla\u015f\u0131m benimsenecek. \u00d6l\u00fcmle veya s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlikle sonu\u00e7lanan i\u015f kazas\u0131 olmayan, 10'dan fazla \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 bulunan \u00e7ok tehlikeli i\u015fyerlerine te\u015fvik uygulamas\u0131 ba\u015flayacak.\r\n\r\n,\u0130\u015fverenler i\u00e7in hangi te\u015fvikten faydalanabileceklerini sorgulayabilecekleri bir yaz\u0131l\u0131m\u0131 uygulamaya konulacak. Her bir sigortal\u0131 i\u00e7in te\u015fvik s\u00fcresi 12 ay iken; gen\u00e7ler, kad\u0131nlar ve engelli vatanda\u015flar te\u015fvikten 18 ay s\u00fcreyle yararland\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,Bakan Sel\u00e7uk'un bu d\u00f6nemde \u00f6n\u00fcndeki \u00f6nemli dosyalardan birisi de \u00f6\u011fretmen, polis, hem\u015fire, din g\u00f6revlisi ve idareci memurlar\u0131n g\u00f6stergelerinin 3.600'e \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131 olacak. B\u00f6ylece 1.5 milyona yak\u0131n memur ve emeklisi i\u00e7in ikramiyelerde ve emekli maa\u015flar\u0131nda art\u0131\u015f imk\u00e2n\u0131 gelecek.\r\n\r\n,Bakan Sel\u00e7uk, aral\u0131k ay\u0131 ile birlikte asgari \u00fccret tespit komisyonlar\u0131na ba\u015fkanl\u0131k ederek 2019 y\u0131l\u0131 asgari \u00fccretinin belirlenmesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 da y\u00fcr\u00fctecek. Ayr\u0131ca istihdam te\u015fvikleri ile ilgili de \u00f6nemli kararlara imza atacak. Memur annelerin esnek ve yar\u0131m g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla ilgili y\u00f6netmelik masas\u0131nda olacak.\r\n\r\n,Bakan Sel\u00e7uk'un \u00e7al\u0131\u015fma d\u0131\u015f\u0131nda aile konusundan da sorumlu olmas\u0131 \u00f6zellikle sosyal yard\u0131mlar ile ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da y\u00fcr\u00fctmesini sa\u011flayacak. Kad\u0131nlar ba\u015fta olmak \u00fczere dezavantajl\u0131 kesimlerin istihdam\u0131n\u0131n kolayla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131, engelliler ve ya\u015fl\u0131lar ile ilgili sosyal yard\u0131mlar da yeni d\u00f6nemin konular\u0131 aras\u0131nda olacak.\r\n\r\n,'Gen\u00e7ler \u0130\u00e7in Sosyal \u00c7al\u0131\u015fma Program\u0131' kapsam\u0131nda \u00fcniversiteli gen\u00e7lerin yaz\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma imk\u00e2n\u0131na kavu\u015fmas\u0131yla ilgili uygulama da Bakan Sel\u00e7uk taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. ,Gen\u00e7ler bulunduklar\u0131 \u015fehirlerin sosyal, co\u011frafi durumuna g\u00f6re ya\u015fl\u0131 bak\u0131m\u0131, sosyal hizmetler, e\u011fitmenlik, ko\u00e7luk, folklor e\u011fitmenli\u011fi, a\u011fa\u00e7 dikimi gibi i\u015fler yaparak hem toplum yarar\u0131na \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f olacak hem cep har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 biriktirecek hem de sigortas\u0131 ba\u015flayacak. Gen\u00e7lere 1 ayl\u0131k hizmetleri sonunda net asgari \u00fccret tutar\u0131nda (bu y\u0131l bin 603 lira) \u00f6denecek. (Sabah)