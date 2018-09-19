Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolar düşüşe geçti

Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n ''Kriz, mriz sak\u0131n inanmay\u0131n bunlar manip\u00fclasyondur.'' a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan sonra dolar, y\u00fczde 1,8 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 6,27'ye geriledi.\r\n,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n Kriz, mriz sak\u0131n inanmay\u0131n bunlar manip\u00fclasyondur. G\u00fc\u00e7lenerek gelece\u011fe y\u00fcr\u00fcyoruz.'' a\u00e7\u0131klamas\u0131ndan sonra dolar, y\u00fczde 1,8 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 6,27'ye gerilerken, euro y\u00fczde 3,5 azal\u0131\u015fla 7,11'e d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,D\u00fcn dalgal\u0131 bir seyir izleyen dolar, analistlerin diren\u00e7 olarak niteledikleri 6,46 seviyesini test etmesinin ard\u0131ndan d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7erek g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,16 art\u0131\u015fla 6,38'den tamamlam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Dolar, bug\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,8 azal\u0131\u015fla 6,27'yi g\u00f6rd\u00fc. Dolar y\u00fczde 1,7 de\u011fer kayb\u0131yla 6,28'in alt\u0131nda dengelendi.\r\n\r\n,Euro y\u00fczde 3,5 azal\u0131\u015fla 7,11'den, sterlin de y\u00fczde 1,5 de\u011fer kayb\u0131yla 8,28'den i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Erdo\u011fan, ''Kriz, mriz sak\u0131n inanmay\u0131n bunlar manip\u00fclasyondur. G\u00fc\u00e7lenerek gelece\u011fe y\u00fcr\u00fcyoruz. ,Bu \u00fclkede Dolar ile Euro ile kira mira yok. Bundan sonra T\u00fcrk Liras\u0131 ge\u00e7er. ,Burada T\u00fcrk Liras\u0131'n\u0131n h\u00fckm\u00fc vard\u0131r. T\u00fcrk Liras\u0131 ile ma\u011fazan\u0131 kiraya verirsin al\u0131\u015fveri\u015fini yapars\u0131n.'' diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Aksi takdirde bunun bedelini \u00f6derler. Buras\u0131 T\u00fcrkiye, ABD de\u011fil. ,\u00d6yle AVM'lerde \u015furada burada manip\u00fclasyon yapanlara aldanmay\u0131n. ,Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n resti sonras\u0131 dolar d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti.