Başkan Erdoğan'ın çalışma odasında dikkat çeken detay!

Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan, 2 y\u0131l \u00f6nce Nusaybin'de PKK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik operasyon esnas\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocu\u011fun ellerini nefesi ile \u0131s\u0131tan Binba\u015f\u0131 Necmettin Tetik'in karakalem resmini \u00e7al\u0131\u015fma odas\u0131na koydu. ,Erdo\u011fan'\u0131n odas\u0131nda kendine yer bulan resim, Katar Emiri \u015eeyh Temim ile yenilen yemek s\u0131ras\u0131nda objektiflere yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n,\u015e\u0131rnak'\u0131n Silopi il\u00e7esinde, ailesiyle birlikte \u00e7at\u0131\u015fma b\u00f6lgesinden tahliye edilen k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun elini nefesiyle \u0131s\u0131t\u0131rken foto\u011fraf\u0131 yank\u0131 olu\u015fturan Binba\u015f\u0131 Tetik'i g\u00f6z\u00fcn\u00fc kaybetti\u011fi patlama sonras\u0131 Ba\u015fkan Erdo\u011fan da, G\u00fclhane Askeri T\u0131p Akademisi'nde ziyaret etmi\u015fti., Erdo\u011fan'a bu ziyaret s\u0131ras\u0131nda, Tetik'in \u00e7ocu\u011fun elini nefesiyle \u0131s\u0131tmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 anda \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131n\u0131n kara kalem resmi hediye edilmi\u015fti.\r\n\r\n,Karakalem resmi yapan Erzincanl\u0131 ressam Serdar Dartar da, bu \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n odas\u0131nda bulunmas\u0131ndan onur duydu\u011funu belirterek "Binba\u015f\u0131 Tetik ben bu resmi yapt\u0131ktan sonra Nusaybin'de gazi oldu. ,Kendisini GATA'da ziyaret ettim. Bu resmin Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n odas\u0131nda ba\u015fk\u00f6\u015feye koyulmu\u015f olmas\u0131ndan da onur duydum" dedi.,Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma odas\u0131ndaki bir detay dikkat \u00e7ekti.