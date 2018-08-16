Başkan Erdoğan'ın Iphone'a karşı işaret ettiği Vestel'den açıklama

Bizler de daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131p daha \u00e7ok \u00fcretece\u011fiz. \u015eu anda yerli ak\u0131ll\u0131 telefon sat\u0131\u015flar\u0131 T\u00fcrkiye'de a\u015fa\u011f\u0131larda, hen\u00fcz istedi\u011fimiz yerde de\u011fil. Bundan sonra daha \u00e7ok sat\u0131\u015f olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. (Sekt\u00f6rde yerli \u00fcretimin y\u00fczde 40 seviyesine ula\u015fmas\u0131) T\u00fcrkiye'de 2018 sonu itibar\u0131yla bu seviyelere ula\u015f\u0131r\u0131z demek i\u00e7in erken olur ama ula\u015f\u0131lmayacak rakamlar de\u011fil.",\u0130\u015faret etti\u011fi firmadan Erdo\u011fan'\u0131n \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na cevap!,Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n "Onlar\u0131n iPhone'u varsa kendi \u00fclkemizde Vestel var" \u015feklindeki \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131 de\u011ferlendiren Vestel \u015eirketler Grubu \u0130cra Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Turan Erdo\u011fan, "Bizler de daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131p daha \u00e7ok \u00fcretece\u011fiz." dedi.,"Onlar\u0131n iPhone'u varsa kendi \u00fclkemizde Vestel var" s\u00f6zleri sonras\u0131 "Zaten 'yerli ve gururlu' bizim slogan\u0131m\u0131z. Bizler de daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131p daha \u00e7ok \u00fcretece\u011fiz." dedi.,Vestel \u015eirketler Grubu \u0130cra Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Turan Erdo\u011fan, Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n ABD ile ya\u015fanan krizle ilgili d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmas\u0131nda ,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan, d\u00fcn Siyaset, Ekonomi ve Toplum Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Vakf\u0131 (SETA) taraf\u0131ndan ATO Congresium'da d\u00fczenlenen "\u0130ktidar\u0131n\u0131n 16. Y\u0131l\u0131nda AK Parti Sempozyumu"nda ABD ile ya\u015fanan krizle ilgili konu\u015fmu\u015f ve "Onlar\u0131n iPhone'u varsa \u00f6b\u00fcr tarafta Samsung var. Kendi \u00fclkemizde Venus var, Vestel var" diyerek ABD'ye boykot \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.,Vestel \u015eirketler Grubu \u0130cra Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Turan Erdo\u011fan, Erdo\u011fan'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan gurur duyduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, \u00fcretime devam edeceklerini belirtti.,"ERDO\u011eAN'IN A\u00c7IKLAMALARI GURURLANDIRDI","KEND\u0130 \u00dcLKEM\u0130ZDE VENUS VAR VESTEL VAR",Art\u0131k daha fazla \u00fcretim yap\u0131p daha iyi \u00fcr\u00fcnler \u00e7\u0131karacaklar\u0131n\u0131 belirten Turan Erdo\u011fan, \u015funlar\u0131 ifadeleri kulland\u0131: "Halk\u0131m\u0131z in\u015fallah yerli \u00fcr\u00fcnleri daha \u00e7ok kullanacak. Zaten 'yerli ve gururlu' bizim slogan\u0131m\u0131z. Bu durum \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fey.