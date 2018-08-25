Başkan Erdoğan'ın şikayet ettiği şey onun da başına geldi

ABD Merkez Bankas\u0131 (Fed) Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell, FED'in faiz art\u0131\u015flar\u0131na kademeli olarak devam edece\u011fini s\u00f6yledi.,FED\u2019in Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabas\u0131nda d\u00fczenlenen bir sempozyuma kat\u0131lan Powell, burada \u201cDe\u011fi\u015fen Ekonomide Para Politikas\u0131\u201d ba\u015fl\u0131kl\u0131 bir konu\u015fma yapt\u0131.\r\n\r\n,Powell, "FED'in faiz art\u0131r\u0131m\u0131nda h\u0131zl\u0131 davranmas\u0131 durumunda ekonomik b\u00fcy\u00fcme s\u0131n\u0131rlanabilir, ancak yava\u015f davranmas\u0131 durumunda ise ekonomi a\u015f\u0131r\u0131 \u0131s\u0131nabilir. Federal A\u00e7\u0131k Piyasa Komitesi, faiz oranlar\u0131n\u0131 kademeli olarak art\u0131rmada bu iki riski ciddiyetle ele al\u0131yor" yorumunu yapt\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019dan da Merkez Bankas\u0131\u2019n\u0131n faiz art\u0131\u015f\u0131na tepki g\u00f6stermi\u015fti.,FED Ba\u015fkan\u0131 Jerome Powell'\u0131n faiz oranlar\u0131n\u0131 y\u00fckseltmesinin kendisini sevindirmedi\u011fini belirten Trump, \u00c7in ve Avrupa Birli\u011fini'de kendi para birimlerini manip\u00fcle etmekle su\u00e7lam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Sputnik'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re Powell, FOMC'nin en son toplant\u0131 tutanaklar\u0131na i\u015faret ederek, "Gelir ve istihdamdaki g\u00fc\u00e7l\u00fc b\u00fcy\u00fcme devam ederse, faizlerdeki kademeli art\u0131\u015flar uygun olacakt\u0131r" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Ekonominin g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Powell, devam eden b\u00fcy\u00fcmeyi, g\u00fc\u00e7l\u00fc i\u015f g\u00fcc\u00fc piyasas\u0131n\u0131 ve y\u00fczde 2'ye yak\u0131n enflasyon oran\u0131n\u0131 desteklemek i\u00e7in para politikas\u0131n\u0131n ayarlanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n