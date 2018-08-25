Başkan Erdoğan istedi! Ayder Yaylası böyle olacak

Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131yla g\u00fcndeme gelen Rize'nin \u00fcnl\u00fc turizm merkezi Ayder Yaylas\u0131 i\u00e7in harekete ge\u00e7ildi. \r\n,\u00c7aml\u0131hem\u015fin il\u00e7esinde bulunan Ayder Yaylas\u0131, 1987 y\u0131l\u0131nda Bakanlar Kurulu karar\u0131yla 'turizm merkezi' ilan edildi. ,Ayn\u0131 zamanda belediye m\u00fccavir alan\u0131 olan ve do\u011fal g\u00fczelli\u011fiyle \u00f6ne \u00e7\u0131kan yaylada, bu tarihten sonra geli\u015fig\u00fczel yap\u0131la\u015fma ba\u015flad\u0131. ,1994 y\u0131l\u0131nda 'milli park', 1998'de ise 'do\u011fal sit alan\u0131' ilan edilerek, korumaya al\u0131nan Ayder, 2006 y\u0131l\u0131nda da Bakanlar Kurulu karar\u0131yla 'k\u00fclt\u00fcr ve turizm koruma geli\u015fim b\u00f6lgesi' ilan edildi. ,1998'de do\u011fal sit alan\u0131 olan yayla i\u00e7in 2 y\u0131l i\u00e7inde 'koruma ama\u00e7l\u0131 imar plan\u0131' olu\u015fturulmas\u0131 gerekiyordu; ancak aradan 20 y\u0131l ge\u00e7mesine ra\u011fmen halen imar planlar\u0131 haz\u0131rlanmad\u0131.\r\n\r\n,Koruma planlar\u0131n\u0131n uygulanmas\u0131 halinde yap\u0131la\u015fma tipi ve yo\u011funlu\u011funun ancak projeler dahilinde yap\u0131labilece\u011fi Ayder Yaylas\u0131'nda, her ge\u00e7en g\u00fcn yap\u0131la\u015fma artt\u0131. ,Ka\u00e7ak ve beton yap\u0131lar\u0131n in\u015fa edildi\u011fi yayla ile \u00e7evresinde y\u00fczlerce ki\u015fi, ka\u00e7ak yap\u0131la\u015fmayla 'sit alanlar\u0131 ve milli park yasalar\u0131na muhalefet'ten yarg\u0131land\u0131., \u00c7aml\u0131hem\u015fin Belediyesi Meclisi'nce Ayder Yaylas\u0131'ndaki 290 yap\u0131dan 158'i ile ilgili ka\u00e7ak ve ruhsata ayk\u0131r\u0131 oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle y\u0131k\u0131m karar\u0131 al\u0131nd\u0131. Ka\u00e7ak ve ruhsata ayk\u0131r\u0131 yap\u0131lar\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 'Kamu \u0130hale Kanunu'nun ilgili maddesi uyar\u0131nca hizmet al\u0131m yoluyla a\u00e7\u0131k ihaleye \u00e7\u0131k\u0131ld\u0131; ancak y\u0131k\u0131m ihalesine kat\u0131lan firma olmay\u0131nca ka\u00e7ak yap\u0131lar y\u0131k\u0131lamad\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131yla g\u00fcndeme gelen \u00fcnl\u00fc turizm merkezi Ayder Yaylas\u0131 i\u00e7in harekete ge\u00e7ildi. Ayder Yaylas\u0131'nda, Toplu Konut \u0130daresi (TOK\u0130) \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde, 5 bakanl\u0131\u011f\u0131n ortakla\u015fa uygulayaca\u011f\u0131 Kentsel D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm Projesi haz\u0131rland\u0131. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanlar\u0131, seyir teraslar\u0131, g\u00fcn\u00fcbirlik e\u011flence alanlar\u0131, \u00e7ad\u0131r ve kamp b\u00f6lgeleri ile giri\u015f- \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktalar\u0131 belirlendi. Yaylaya ula\u015fanlar, 750 kapasiteli katl\u0131 otoparka ara\u00e7lar\u0131n\u0131 b\u0131rakt\u0131ktan sonra seyir teras\u0131na ula\u015facak. Ziyaret\u00e7iler, buradaki tramb\u00fcslerle yayla merkezine ula\u015facak. Ula\u015f\u0131m sorununa \u00e7\u00f6z\u00fcm olarak yaylan\u0131n alt kodunda \u00e7ift y\u00f6nl\u00fc yeni yol yap\u0131lacak. Ayder Yaylas\u0131 ve civardaki Ausor, H\u00fcser ve Kavron yaylalar\u0131na gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya ara\u00e7 giri\u015fi s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katl\u0131 yatay yap\u0131lar in\u015fa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyap\u0131 ve ula\u015f\u0131m sorunlar\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fclece\u011fi yaylayla ilgili 'imar kirlili\u011fi' tart\u0131\u015fmalar\u0131 da son bulacak. Yayladaki otel, pansiyon, restoran ve ev sahipleri de projeye destek veriyor.\r\n\r\n,Rize Valisi Erdo\u011fan Bekta\u015f, Ayder Yaylas\u0131'nda kimsenin sevmedi\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015ftu\u011funu belirtip, buna \u00e7\u00f6z\u00fcm olarak TOK\u0130'nin g\u00fczel proje ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Y\u0131l sonunda Aydere ilk kazman\u0131n vurulaca\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Bekta\u015f, "Ayder, \u00fclkemizde \u00e7ok da \u00f6rne\u011fi olmayan bir yayla ama\u00e7l\u0131 kasaba g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne kavu\u015facak. Projeden umutluyuz; ama yaln\u0131z ba\u015f\u0131na bu bir \u00e7\u00f6z\u00fcm de\u011fil. Mevcut yo\u011funlu\u011fu b\u00f6lgedeki di\u011fer alanlara yaymak gerekiyor" diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Ayder \u00c7evre ve Turizm Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Erdal Sar\u0131 ise \u00fcnl\u00fc turizm merkezi Ayder Yaylas\u0131 i\u00e7in haz\u0131rlanan kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na y\u00f6re halk\u0131n\u0131n da s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Projeyi heyecanla beklediklerini belirten Sar\u0131, "Gelen uzmanlar bizleri ve Ayder Yaylas\u0131nda ya\u015fayan i\u015fletme sahiplerini dinlediler. Burada bizim beklentilerimizi heyete anlatt\u0131k, onlar da bunlar\u0131 not ald\u0131lar. ,TOK\u0130, Ayderi yenileme ve koruma projesi yap\u0131yor. Gelecek nesillere en iyi \u015fekilde aktar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in yap\u0131lan bir p