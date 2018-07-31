Başkan Erdoğan karar verdi: Yapılandırma 27 Ağustos'a uzadı

Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n karar\u0131yla bug\u00fcn son g\u00fcn\u00fc olan prim ve vergi borcu yap\u0131land\u0131rmas\u0131 27 A\u011fustos'a kadar uzat\u0131ld\u0131.\r\n ,Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n karar\u0131yla kamu alacaklar\u0131n\u0131n yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin ba\u015fvuru, bildirim ve beyan s\u00fcresi 27 A\u011fustos'a uzat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\r\n7143 say\u0131l\u0131 Vergi ve Di\u011fer Baz\u0131 Alacaklar\u0131n Yeniden Yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131na \u0130li\u015fkin Kanun'dan yararlanmak isteyenler bug\u00fcn\u00fcn son g\u00fcn olmas\u0131 i\u00e7in vergi dairelerine ak\u0131n etmi\u015fti.\r\n,\r\n\r\nResmi Gazete'nin m\u00fckerrer say\u0131s\u0131nda yer yay\u0131mlanan kararda,"11\/5\/2018 tarihli ve 7143 say\u0131l\u0131 Vergi ve Di\u011fer Baz\u0131 Alacaklar\u0131n Yeniden Yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131 ile Baz\u0131 Kanunlarda De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na \u0130li\u015fkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin alt\u0131, yedi ve sekizinci f\u0131kralar\u0131ndan yararlanmak i\u00e7in \u00f6ng\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f olan ba\u015fvuru, bildirim ve beyan s\u00fcrelerinin 27\/08\/2018 tarihine (bu tarih d\u00e2hil) kadar uzat\u0131lmas\u0131na, ayn\u0131 kanunun 9'uncu maddesinin on yedinci f\u0131kras\u0131 gere\u011fince karar verilmi\u015ftir" denildi.\r\n\r\n,\r\nYap\u0131land\u0131rma kapsam\u0131nda ba\u015fvuran ve pe\u015fin \u00f6demeyi se\u00e7en m\u00fckellefler neredeyse vergi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n sadece anaparas\u0131n\u0131 \u00f6deyerek bu f\u0131rsattan yararlanabilecek. D\u00fczenlemeyle birikmi\u015f vergi bor\u00e7lar\u0131n\u0131n varsa vergi ziya\u0131 cezalar\u0131 silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamlar\u0131 ise ilgili d\u00f6nemlerde ge\u00e7erli Y\u0130-\u00dcFE ayl\u0131k de\u011fi\u015fim oranlar\u0131 uygulanarak yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak.\r\n\r\n,Yap\u0131land\u0131r\u0131lan bor\u00e7lar\u0131n pe\u015fin 1 Ekim 2018'e kadar \u00f6denmesi halinde, hesaplanan Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131ndan y\u00fczde 90, idari para cezalar\u0131n\u0131n asl\u0131ndan y\u00fczde 25 indirim yap\u0131lacak.,\r\n\r\nEyl\u00fcl ay\u0131nda pe\u015fin \u00f6deme yapamayan vatanda\u015flar, taksitle \u00f6deme se\u00e7ene\u011fini kullanabilecek. Bu durumda da birinci taksiti \u00f6dedikten sonra ikinci taksitin \u00f6deme s\u00fcresinde yani kas\u0131m ay\u0131nda, kalan borcunun tamam\u0131n\u0131 \u00f6deyen m\u00fckelleflere de indirim yap\u0131lacak. Bu kez Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131ndan y\u00fczde 50, idari para cezalar\u0131n\u0131n asl\u0131ndan y\u00fczde 12,5 indirim uygulanacak. Buna g\u00f6re, \u00f6demelerin pe\u015fin veya ilk iki taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde yap\u0131lmas\u0131 halinde, \u00f6denecek tutarda katsay\u0131 art\u0131\u015f\u0131 olmayacak.\r\n\r\nYap\u0131land\u0131r\u0131lan bor\u00e7lar, pe\u015fin \u00f6demenin yan\u0131 s\u0131ra 2'\u015fer ayl\u0131k d\u00f6nemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle de \u00f6denebilecek. Bu takdirde tercih edilen \u00f6deme s\u00fcresine g\u00f6re \u00e7e\u015fitli oranlarda katsay\u0131 uygulanacak.\r\n\r\n\r\nYap\u0131land\u0131rmadan yararlanmak i\u00e7in ilk iki taksitin tam ve s\u00fcresinde \u00f6denmesi gerekecek. Bir takvim y\u0131l\u0131nda ikiden fazla taksitin s\u00fcresinde \u00f6denmemesi halinde, yap\u0131land\u0131rma hakk\u0131 kaybedilecek.\r\n\r\n,Kanun kapsam\u0131nda, 31 Mart ve \u00f6ncesi d\u00f6neme ait vergi, resim ve har\u00e7 bor\u00e7lar\u0131 yer al\u0131yor. Ayr\u0131ca, d\u00fczenlemeden, askerlik, se\u00e7im, n\u00fcfus, trafik idari, karayollar\u0131 ta\u015f\u0131ma, otoyol ve k\u00f6pr\u00fclerden ihlalli ge\u00e7i\u015f para cezalar\u0131yla Radyo ve Televizyon \u00dcst Kurulu (RT\u00dcK) taraf\u0131ndan verilen para cezas\u0131 bor\u00e7lar\u0131 olanlar yararlanabiliyor. Vadesi 18 May\u0131s'tan \u00f6nce olan ecrimisil, kaynak kullan\u0131m destekleme fonu, \u00f6\u011frenim kredisi, katk\u0131 kredisi alacaklar\u0131 ve haks\u0131z yere yararlan\u0131lan destek \u00f6demeleri gibi di\u011fer kamu alacaklar\u0131 da kapsamda bulunuyor.,Yap\u0131land\u0131r\u0131lan bor\u00e7lar\u0131n kredi kart\u0131yla pe\u015fin ya da taksitle \u00f6denmesi de m\u00fcmk\u00fcn olacak. Kredi kart\u0131yla \u00f6demeler, "www.gib.gov.tr"de yer alan internet vergi dairesinden ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Kredi kart\u0131yla \u00f6deme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, i\u015flem tarihi itibar\u0131yla bor\u00e7 \u00f6denmi\u015f olacak.\r\n