Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Ba\u015fkan Erdo\u011fan T\u00fcrkiye'nin elindeki dolar miktar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan, Rize'de halka hitap etti.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan, memleketi Rize'de dolar ve euro'daki art\u0131\u015f i\u00e7in son dakika a\u00e7\u0131klamalar yapt\u0131. Erdo\u011fan, T\u00fcrkiye'nin elindeki dolar miktar\u0131n\u0131 da a\u00e7\u0131klayarak "Biz geldi\u011fimizde, 27.5 milyar dolar vard\u0131. Ba\u015fbakanl\u0131k d\u00f6neminde 136 milyar... \u015eimdi d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f, 132'ye d\u00fc\u015febilir, tekrar \u00e7\u0131kar, kazanan da harcayan da biziz" dedi.\r\n,Ba\u015fkan Erdo\u011fan, ABD BA\u015fkan\u0131 Trump'\u0131n T\u00fcrkiye ekonomisini hedef alan son hamlelerini ele\u015ftirerek "ABD stratejik orta\u011f\u0131 olan T\u00fcrkiye'ye, 81 milyonluk T\u00fcrkiye'ye s\u0131rt\u0131n\u0131 d\u00f6n\u00fcyorsa kusura bakmas\u0131n ve bu T\u00fcrkiye'yi bir tane papaza de\u011fi\u015fiyorsa kusura bakmas\u0131n. Biz bu yolda emin ad\u0131mlarla y\u00fcr\u00fcyoruz." dedi.\r\n\r\n,"T\u00fcrkiye'ye tehdit s\u00f6kmez." diyen Ba\u015fkan Erdo\u011fan, "Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun d\u0131\u015f\u0131na asla \u00e7\u0131kmay\u0131z." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Erdo\u011fan artan dolar ve euro'daki art\u0131\u015fa da de\u011findi. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n elindeki son dolar miktar\u0131n\u0131 da a\u00e7\u0131klayan Erdo\u011fan, "Biz geldi\u011fimizde, 27 bu\u00e7uk milyar dolar vard\u0131. Ba\u015fbakanl\u0131k d\u00f6neminde 136 milyar... ,\u015eimdi d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f, 132'ye d\u00fc\u015febilir, tekrar \u00e7\u0131kar, kazanan da harcayan da biziz" dedi.