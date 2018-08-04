Başkan Erdoğan yerel seçimlerle tarihini açıkladı

AK Parti Kad\u0131n Kollar\u0131 Kongresi'nde konu\u015fan Ba\u015fkan Erdo\u011fan, yerel se\u00e7imler ile ilgili tarih verdi ,Ankara'da d\u00fczenlenen AK Parti Kad\u0131n Kollar\u0131 Kongresi'nde konu\u015fan Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan yerel se\u00e7im mesaj\u0131 verdi.\r\n\r\n,Erdo\u011fan: "Bug\u00fcn partimizin Genel Merkez Kad\u0131n Kollar\u0131n\u0131n ola\u011fan kongresini yap\u0131yoruz. Ay\u0131n 18'inde de in\u015fallah bu defa Genel Merkezin ola\u011fan kongresini yapaca\u011f\u0131z. Bu kongrelerle in\u015fallah 2019 yerel se\u00e7imlerine haz\u0131rl\u0131k start\u0131n\u0131 veriyoruz" dedi.\r\n\r\n,"Ba\u015fkanl\u0131k sistemiyle beraber art\u0131k T\u00fcrkiye \u00e7\u0131ta y\u00fckseltti. Bundan sonraki s\u00fcreci yine sizinle beraber yapaca\u011f\u0131z. T\u00fcrkiye'yi muas\u0131r medeniyetler seviyesinin \u00fczerine \u00e7\u0131karaca\u011f\u0131z."\r\n\r\n\r\n,AK Parti Kad\u0131n Kollar\u0131 Kongresi'nde konu\u015fan Ba\u015fkan Erdo\u011fan s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc;\r\n\r\n,"\u0130nan\u0131yorum ki bu kongrelerle h\u00fccre yenilemesini yapan parti te\u015fkilat\u0131m\u0131z se\u00e7im haz\u0131rl\u0131klar\u0131na ba\u015flayacak. Sizler bu 16 y\u0131ll\u0131k s\u00fcre\u00e7te \u00e7ok ciddi emekler verdiniz AK Kad\u0131nlar olarak \u00e7ok emekler verdiniz. Sizin birli\u011finiz ve dayan\u0131\u015fman\u0131z bizim g\u00fcc\u00fcm\u00fczd\u00fcr."\r\n\r\n,AK Parti Genel Merkez Kad\u0131n Kollar\u0131 5. Ola\u011fan Kongresi'nde konu\u015fan Erdo\u011fan \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,Hayat\u0131n her alan\u0131nda kad\u0131nlar ge\u00e7mi\u015fle mukayese edilemeyecek kadar ileri seviyeye geldiler. Siyasi hayat\u0131m\u0131n her a\u015famas\u0131nda kad\u0131nlar\u0131m\u0131z ile birlikte yol y\u00fcr\u00fcd\u00fcm. Gen\u00e7lik kollar\u0131 d\u00f6neminden ba\u015flayarak, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir'de, AK partimizin kurulu\u015funda ve sonras\u0131nda t\u00fcm m\u00fccadelemizi kad\u0131nlar\u0131m\u0131zla birlikte verdik. AK Parti Kad\u0131n Kollar\u0131 \u00fcyesi ne biliyor musunuz? 4 milyon 600 bin bayan \u00fcyemiz var. Bu di\u011fer siyasi partilerin toplam \u00fcye say\u0131s\u0131n\u0131 bile geride b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131r. T\u00fcrkiye'de Kad\u0131n Kollar\u0131 Kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir.\r\n\r\n,"Bug\u00fcne kadar hi\u00e7 bir \u015fehidimizin kan\u0131n\u0131 yerde b\u0131rakmad\u0131k. Er ya da ge\u00e7 katil s\u00fcr\u00fclerinden i\u015fledikleri cinayetlerin hesab\u0131n\u0131 tek tek sorduk.Bir haftada 56 ter\u00f6risti etkisiz hale getirdik. Bu konuda durmak yok. Onlar inlere girecek biz onlar\u0131 inlerde takip edece\u011fiz. T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti b\u00fcy\u00fck bir devlettir. Bu devlet kime \u015fefkat g\u00f6sterece\u011fini kime de kadife eldiveninin i\u00e7indeki demir yumru\u011funu indirece\u011fini iyi bilir. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesab\u0131n\u0131 verecekler. Nereye gizlenirlerse gizlensinler s\u0131rtlar\u0131n\u0131 kime dayarlarsa dayas\u0131nlar a\u011fz\u0131 daha s\u00fct kokan masum sabilerin kan\u0131n\u0131 d\u00f6ken al\u00e7aklardan katliam\u0131n hesab\u0131n\u0131 muhakkak soraca\u011f\u0131z.\r\n\r\n