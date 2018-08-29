Başkan işaret etmişti, satışlar dip yaptı...

Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n boykot \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sat\u0131\u015flar dibe vurdu.,ABD, T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 ekonomik sava\u015f ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye d\u00f6viz kurunun dalgalanmas\u0131yla ekonomik tehlike ya\u015fad\u0131. Ancak yap\u0131lan ba\u015far\u0131l\u0131 hamleler sonucu d\u00f6viz dalgalanmas\u0131 bertaraf edildi.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan Ba\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan, ABD mallar\u0131na boykot uygulayacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Erdo\u011fan konu\u015fmas\u0131nda, "ABD'nin elektronik \u00fcr\u00fcnlerine biz boykot uygulayaca\u011f\u0131z. Onlar\u0131n iPhone'u varsa \u00f6b\u00fcr taraf\u0131n da Samsung'u var. Kendi \u00fclkemizde Vestel var, Ven\u00fcs var. Biz bunlar\u0131 uygulaca\u011f\u0131z. Dolay\u0131s\u0131yla biz kendimize yetece\u011fiz. D\u0131\u015far\u0131ya para verip yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z her i\u015fin daha g\u00fczelini yap\u0131p biz d\u0131\u015far\u0131da servis edece\u011fiz. Bu millet bunlar\u0131 yapmaya muktedirdir." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Erdo\u011fan'\u0131n konu\u015fmas\u0131 sonras\u0131 Vestel hisseleri y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ti.\r\n\r\n,\u00d6te yandan T\u00fcrkiye'yi \u00f6nemli bir pazar olarak g\u00f6ren Apple'\u0131, yap\u0131lan boykot a\u00e7\u0131klamalar\u0131 endi\u015felendirdi.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n 15 g\u00fcn \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmadan bu yana T\u00fcrkiye'de iPhone sat\u0131\u015flar\u0131 y\u00fczde 65 oran\u0131nda bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fad\u0131.