Başkan Koç istedi! Herkes oraya akın etti

\u0130zmir Fenerbah\u00e7eliler Derne\u011fi, yeni ba\u015fkan Ali Ko\u00e7'a ve kul\u00fcbe ekonomik alanda da destek olmak i\u00e7in kenetlendi. ,Sadece Fenerbah\u00e7e Spor Kul\u00fcb\u00fc\u2019n\u00fcn de\u011fil, T\u00fcrk spor tarihinin en b\u00fcy\u00fck ve dikkat \u00e7eken kongresinden 37. ba\u015fkan olarak \u00e7\u0131kan Ali Ko\u00e7, camiay\u0131 da birbirine ba\u011flad\u0131. \r\n\r\n,Yeniden kenetlenen sar\u0131-lacivertli kul\u00fcpte Ali Ko\u00e7\u2019un ba\u015fkan olmas\u0131n\u0131n heyecan\u0131 ya\u015fan\u0131rken, kul\u00fcbe maddi anlamda ilk destek \u0130zmir\u2019den geldi.\r\n\r\n,\u0130zmir Fenerbah\u00e7eliler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Cem \u00c7al\u0131\u015fkan\u2019\u0131n, \u201cFeneriumlara gitmenin tam zaman\u0131 \u015fimdi\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131yla harekete ge\u00e7en Fenerbah\u00e7eliler, Forum Bornova AVM\u2019deki Fenerium ma\u011fazas\u0131n\u0131 ak\u0131n etti. \r\n\r\n,Ma\u011fazan\u0131n raflar\u0131n\u0131 adeta bo\u015faltan taraftarlar, birka\u00e7 saat i\u00e7inde on binlerce liral\u0131k al\u0131\u015fveri\u015f yaparak kul\u00fcbe katk\u0131da bulundu.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7\u2019un \u201c\u00c7orbada herkesin tuzu olacak\u201d s\u00f6z\u00fcn\u00fc \u00fczerlerine al\u0131nd\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden \u0130zmir Fenerbah\u00e7eliler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Cem \u00c7al\u0131\u015fkan, \u201cSadece bu ma\u011fazada de\u011fil \u0130zmir\u2019deki di\u011fer ma\u011fazalarda da ayn\u0131 izdiham ya\u015fan\u0131yor.\r\n\r\nKampanya t\u00fcm raflar bo\u015fal\u0131ncaya kadar devam edecek.\r\n\r\n,T\u00fcm \u0130zmirli Fenerbah\u00e7eli dostlar\u0131m\u0131z\u0131n kampanyam\u0131za desteklerini bekliyoruz.\r\n \r\n\u015eanl\u0131 Fenerbah\u00e7e\u2019mizi hep beraber eski g\u00f6rkemli g\u00fcnlerine kavu\u015fturaca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Dernek \u00fcyeleri 3 Temmuz s\u00fcrecinde b\u00fcy\u00fck zarara u\u011frayan kul\u00fcpleri i\u00e7in yine benzer bir organizasyon d\u00fczenlemi\u015f ve hat\u0131r\u0131 say\u0131l\u0131r bir bilan\u00e7oyu kul\u00fcb\u00fcn kasas\u0131na koymas\u0131n\u0131 sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131.