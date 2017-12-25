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YAŞAM
-
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YAŞAM
-
Trafikte tartıştığı kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YAŞAM
-
Yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
SPOR
-
Jaja gol kralı oldu, Trabzon'a dönmek istiyor
GÜNDEM
-
CHP, KHK için Anayasa Mahkemesi'ne gidecek
DÜNYA
-
İsrail'den Kudüs kararını hiçe sayan yeni hamle
GÜNDEM
-
Genelkurmay Başkanlığından açıklama
YAŞAM
-
'İzmir ileride daha büyük bir depremle boşalabilir'
YAŞAM
-
Spor salonundan eve gitmek için çıktı, kayıplara karıştı
SPOR
-
Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı
DÜNYA
-
Doğu Guta'da yüzlerce hasta acil tahliye bekliyor
MAGAZİN
-
Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a sert cevap ( Dilay Korkmaz kimdir?)
DÜNYA
-
Almanya'da SPD binasına araç daldı
GÜNDEM
-
Adana saldırısını düzenleyen terörist öldürüldü
SPOR
-
Başkan resmen açıkladı: Arda Turan gündemimizde yok
YAŞAM
-
Cinayet şüphelisi çay içerken yakalandı
GÜNDEM
-
Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı ile görüşecek
GÜNDEM
-
Ankara'ya şehit ateşi düştü
YAŞAM
-
83 yaşındaki adam evinde çıkan yangında öldü
KÜLTüR - SANAT
-
Diriliş'in yapımcısından 'Mehmetçik Kut'ül Amare' müjdesi
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15 TEMMUZ
Ramazan
Başkan resmen açıkladı: Arda Turan gündemimizde yok
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını açıkladı.
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