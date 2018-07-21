Başkanlık hediyesi Enes Ünal!

Fenerbah\u00e7e\u2019de Damien Comolli, Phillip Cocu\u2019nun talebi sonras\u0131 Enes \u00dcnal i\u00e7in harekete ge\u00e7mi\u015fti.,Sosyal medyada yap\u0131lan yorumlarda, yeni sezona gen\u00e7le\u015fmi\u015f bir kadroyla girmeye haz\u0131rlanan Sar\u0131- Lacivertliler i\u00e7in Enes\u2019in en uygun forvet adaylar\u0131ndan biri oldu\u011fu dile getirildi.\r\n\r\n,\u0130spanyol medyas\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlerde ise Villarreal\u2019in, \u2018d\u00fczenli oynama\u2019 \u015fart\u0131yla milli y\u0131ld\u0131z\u0131 kiralamay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc belirtildi.\r\n\r\n,Enes \u00dcnal'\u0131n ilk zamanlarda T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6nmeye s\u0131cak bakmad\u0131\u011f\u0131 bilinirken fikrini de\u011fi\u015ftiren bir durum oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Ali Ko\u00e7\u2019la birlikte gen\u00e7lere verilen \u00f6nem, Enes \u00dcnal'\u0131 Fenerbah\u00e7e'ye getirebilecek en b\u00fcy\u00fck etken konumunda oldu\u011fu ifade edildi. (Fanatik)