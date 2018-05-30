Başkanlık ofisleri devreye girecek

Ofisler, direkt Cumhurba\u015fkan\u0131na ba\u011fl\u0131 olacak ve daha \u00e7ok h\u00fck\u00fbmet icraatlar\u0131 ile ilgili haz\u0131rl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda rol alacaklar.,Parti kurmaylar\u0131n\u0131n \u2018T\u00fcrk tipi kabine\u2019 olarak tarif etti\u011fi kabine ile koordineli \u00e7al\u0131\u015facak bu sistemde, ofisler ihtiya\u00e7 olduk\u00e7a devreye girecek. , Belli alanlarda uzmanla\u015fm\u0131\u015f ki\u015filerin g\u00f6rev yapaca\u011f\u0131 ofisler, bir anlamda h\u00fck\u00fbmetin \u2018mutfa\u011f\u0131\u2019 gibi \u00e7al\u0131\u015facak. Bakanl\u0131klar\u0131n te\u015fkilatlanmas\u0131 i\u00e7inde yer almayan birimler de ihtiya\u00e7 olmas\u0131 h\u00e2linde bu ofis sistemine d\u00e2hil edilecek.,Hukuk, \u00e7evre, ekonomi-b\u00fct\u00e7e, g\u00fcvenlik, d\u0131\u015f politika ve sosyal konular ba\u015fta olmak \u00fczere kurulacak ofisler, cumhurba\u015fkan\u0131na, g\u00f6revinde yard\u0131mc\u0131 olan birim ve b\u00fcrokratlardan olu\u015facak. Ofislerde h\u00e2len cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesindeki baz\u0131 dan\u0131\u015fmanlara da g\u00f6rev verilece\u011fi belirtiliyor. Yeni h\u00fck\u00fbmet sisteminde, bakanl\u0131k icraatlar\u0131n\u0131n takibi de bu ofisler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile yap\u0131lacak. Cumhurba\u015fkan\u0131\u2019n\u0131n isteyece\u011fi her t\u00fcrl\u00fc bilgi, analiz ve raporlar da bu ofisler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla haz\u0131rlanacak. AK Parti kurmaylar\u0131, yeni sistemle cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 merkez te\u015fkilat\u0131 politika ve strateji geli\u015ftirmeye, izleme ve de\u011ferlendirmeye yo\u011funla\u015faca\u011f\u0131 i\u00e7in, \u00f6zellikle ekonomi, sosyal politika, d\u0131\u015f politika, denetim, g\u00fcvenlik, istihbarat ve savunma alan\u0131nda yard\u0131mc\u0131 birimler olu\u015fturulaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. Bu ofislerden \u00e7\u0131kan kararlar ve yakla\u015f\u0131mlar, h\u00fck\u00fbmetin politikalar\u0131nda da bizzat belirleyici rol oynayacak.,AK Parti kurmaylar\u0131ndan edinilen bilgilere g\u00f6re Erdo\u011fan\u2019\u0131n bahsetti\u011fi ofis sistemi, ABD\u2019deki ba\u015fkanl\u0131k sistemi yap\u0131s\u0131 i\u00e7inde yer alan \u2018y\u00fcr\u00fctme ofisleri\u2019 gibi g\u00f6rev yapacak. Ancak T\u00fcrkiye\u2019deki uygulama daha farkl\u0131 olacak. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n yeni sistemle ilgili \u00f6nceki g\u00fcn a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 \u2018Ofis yap\u0131lanmas\u0131n\u0131\u2019 ilk defa T\u00fcrkiye gazetesi duyurmu\u015ftu. 31 Ekim 2017 tarihli T\u00fcrkiye gazetesinde, yeni yap\u0131 \u2018Beyaz Saray Modeli Masada\u2019 ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 ile yer alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n yeni sistemle ilgili \u00f6nceki g\u00fcn a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 \u2018Ofis yap\u0131lanmas\u0131n\u0131\u2019 ilk defa T\u00fcrkiye gazetesi duyurmu\u015ftu. 31 Ekim 2017 tarihli T\u00fcrkiye gazetesinde, yeni yap\u0131 \u2018Beyaz Saray Modeli Masada\u2019 ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 ile yer alm\u0131\u015ft\u0131.