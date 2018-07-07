Başkent'te göçük faciası! Ölü ve yaralılar var...

Olay, ak\u015fam saatlerinde Etimesgut \u0130l\u00e7esi \u015eehit Celal \u0130\u015fen Caddesi ile 1467 Sokak'\u0131n kesi\u015fti\u011fi noktadaki bir binada meydana geldi. ,Bir binan\u0131n giri\u015f kat\u0131nda yap\u0131lan asma kat \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda, \u00e7elik \u00fczerine at\u0131lan \u0131slak betonun a\u011f\u0131rl\u0131k yapmas\u0131 sonucu \u00e7\u00f6kme ya\u015fand\u0131.,4 in\u015faat i\u015f\u00e7isi beton, demir ve kal\u0131p par\u00e7alar\u0131n\u0131n alt\u0131nda kald\u0131., \u0130hbar \u00fczerine b\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da itfaiye ve ambulans sevk edildi., \u0130tfaiye ekipleri ve di\u011fer i\u015f\u00e7ilerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sonucu 3 i\u015f\u00e7inin cesedine ula\u015f\u0131ld\u0131, 1 i\u015f\u00e7i ise yaral\u0131 kurtar\u0131ld\u0131. Yaral\u0131 i\u015f\u00e7i, ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131larak tedaviye al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n,Ankara Valili\u011fi de olayla ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Olayla ilgili adli ve idari soru\u015fturman\u0131n ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtilen a\u00e7\u0131klamada \u015f\u00f6yle denildi:\r\n\r\n,"Etimesgut \u0130l\u00e7esi \u015eehit Celal \u0130\u015fen Caddesi ile 1467 Soka\u011f\u0131n kesi\u015fiminde bulunan binan\u0131n giri\u015f kat\u0131nda yap\u0131lan asma kat \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda, \u00e7elik \u00fczerine at\u0131lan \u0131slak betonun a\u011f\u0131rl\u0131k yapmas\u0131 sonucunda \u00e7\u00f6kme meydana gelmi\u015ftir. \u00c7\u00f6kme esnas\u0131nda ilk belirlemelere g\u00f6re 4 i\u015f\u00e7i enkaz alt\u0131nda kalm\u0131\u015ft\u0131r. Kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonucunda 3 i\u015f\u00e7inin cesedi enkaz alt\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015f ve 1 i\u015f\u00e7i de yaral\u0131 olarak kurtar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Konu ile ilgili adli ve idari soru\u015fturma ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r."