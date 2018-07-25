Başkentte feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ba\u015fkentte yolcu otob\u00fcs\u00fc kontrolden \u00e7\u0131karak tarlaya s\u00fcr\u00fcklendi, kazada 1 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Ankara-Nall\u0131han aras\u0131 yolcu ta\u015f\u0131yan \u015fehir i\u00e7i otob\u00fcs\u00fc, kontrolden \u00e7\u0131karak tarlaya s\u00fcr\u00fcklendi. \r\n\r\n,Kazada 1 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 3\u2019\u00fc a\u011f\u0131r 16 ki\u015fi yaraland\u0131. \r\n\r\n,Kaza, Ankara\u2019n\u0131n Beypazar\u0131 il\u00e7esinde meydana geldi. \r\n\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Ankara\u2019dan Nall\u0131han\u2019a seyir halinde olan 06 NDV 66 plakal\u0131 yolcu otob\u00fcs\u00fc, saat 10.30 s\u0131ralar\u0131nda Beypazar\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 13. kilometrede s\u00fcr\u00fcc\u00fc S.B.\u2019nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters y\u00f6nden tarlaya girdi. \r\n\r\n,Otob\u00fcs, tarlada bulunan ta\u015flara \u00e7arparak durabildi. \r\n\r\nKazada otob\u00fcs\u00fcn neredeyse b\u00fct\u00fcn camlar\u0131n k\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n\u0130lk belirlemelere g\u00f6re, otob\u00fcste bulunan yakla\u015f\u0131k 17 ki\u015fi sa\u011fa sola savrularak ve cam par\u00e7alar\u0131ndan yaraland\u0131. \r\n\r\nO esnada yoldan ge\u00e7en vatanda\u015flar hemen yard\u0131ma ko\u015farak, otob\u00fcs i\u00e7erisindeki vatanda\u015flar\u0131 d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131.