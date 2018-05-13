Başkentte polise silahlı saldırı

Kimli\u011fi belirlenemeyen ki\u015filerce polis ekiplerine Ankara'da polis ekiplerine silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi.,Alt\u0131nda\u011f il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Akta\u015f Mahallesi\u2019nde gece yar\u0131s\u0131 meydana gelen olayda, \u015eehit Talip Yener Caddesi \u00fczerinde sabit nokta g\u00f6revindeki polis ekipleri, 06 T 3504 plakal\u0131 ticari otomobilin durumundan \u015f\u00fcphelenerek \u201cdur\u201d ihtar\u0131nda bulundu.\r\n\r\n,Ekiplerin uyar\u0131lar\u0131na ald\u0131r\u0131\u015f etmeyen \u015fah\u0131slar, ara\u00e7 i\u00e7erisinden polislerin \u00fczerine ate\u015f a\u00e7t\u0131. Cadde \u00fczerinde taksiden inip, ate\u015f ederek ka\u00e7maya devam eden 3 ki\u015fiyle polis ekipleri aras\u0131nda \u00e7at\u0131\u015fma ya\u015fand\u0131. Ara sokaklara giren zanl\u0131lar, bir s\u00fcre sonra izlerini kaybettirdi.\r\n\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan, mahalleye \u00e7ok say\u0131da destek ekibi sevk edildi. T\u00fcm \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktalar\u0131n\u0131 kapatan polis, mahalleyi abluka alt\u0131na ald\u0131. \r\n\r\n,\u00c7e\u015fitli yerlerde kontrol noktalar\u0131 olu\u015fturan ekipler, zanl\u0131lar\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in seferber oldu. Olay, daha sonra \u00d6zel Harekat birimlerine de bildirildi. Z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7larla mahalleye gelen \u00d6zel Harekat polisleri, gecekondu b\u00f6lgesinde operasyon ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Saatler s\u00fcren aramalar\u0131n ard\u0131ndan zanl\u0131lar\u0131n izine rastlan\u0131lamad\u0131. Olay hakk\u0131nda tahkikat ba\u015flatan polis ekiplerinin, arama faaliyetleri s\u00fcr\u00fcyor.