Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Ba\u015fkent Ankara'n\u0131n Polatl\u0131 il\u00e7esinde meydana gelen trafik kazas\u0131nda 2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 7 ki\u015fi de yaraland\u0131.,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Polatl\u0131'dan Konya y\u00f6n\u00fcne giden plakas\u0131 hen\u00fcz belirlenemeyen iki otomobil kaza yapt\u0131. ,Kazada B.\u00d6. ve kimli\u011fi \u00f6\u011frenilemeyen e\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 7 ki\u015fi de yaraland\u0131. ,Yaral\u0131lardan durumu a\u011f\u0131r olanlar, ambulans helikopterle Ankara'daki \u00e7e\u015fitli hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Jandarma kaza ile ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131. ,.