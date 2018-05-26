Başvurular başladı! Büyük indirim geliyor

Yasaya g\u00f6re 31 Mart 2018 \u00f6ncesine ait bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131rmak isteyenler, 31 Temmuz\u2019a kadar Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u015fvururarak aftan yararlanabilecek. Ba\u015fvurular vergi dairelerine yap\u0131labildi\u011fi gibi Gelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n internet sitesinden (gib.gov.tr) ya da e-devlet (turkiye.gov.tr) \u00fczerinden yap\u0131labilecek.,31 Mart 2018 \u00f6ncesine ait vergi, prim, trafik cezas\u0131 gibi bor\u00e7lar\u0131 i\u00e7in Temmuz sonuna kadar ba\u015fvuranlar, bor\u00e7 yap\u0131land\u0131rabilecek. \r\n,H\u0131z s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in 28 Haziran 2017\u2019de 206 lira trafik cezas\u0131 kesilen s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn borcu, \u00f6denmedi\u011fi i\u00e7in \u015fu anda faiziyle 319 liraya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Ancak bu af kapsam\u0131nda ba\u015fvuru yaparak borcu \u00f6demek isteyenlerin cebinden sadece 214 lira \u00e7\u0131kacak. B\u00f6ylece 105 lira cepte kalacak.,Yap\u0131land\u0131rmada bor\u00e7lar\u0131n gecikme faizi silinecek, bunun yerine sabit bir enflasyon oran\u0131 \u00fczerinden hesaplama yap\u0131larak \u00f6deme al\u0131nacak.,Enflasyon oranlar\u0131 da borcun vadesine g\u00f6re ayl\u0131k y\u00fczde 0.35 olarak hesaplanacak. ,\u00d6rne\u011fin; 24 Nisan 2017\u2019de 4432 liral\u0131k trafik cezas\u0131 bulunan bir vatanda\u015f, vergi dairesine ba\u015fvurdu\u011funda bu borcun 2881 liral\u0131k gecikme faizi 202 liraya d\u00fc\u015fecek. ,18 May\u0131s\u2019ta y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren Torba Yasa ile bor\u00e7lar\u0131 yap\u0131land\u0131rma s\u00fcreci ba\u015flad\u0131. \r\n,D\u00fczenleme vergi beyannamesini zaman\u0131nda vermeyenler i\u00e7in de f\u0131rsat sunuyor. \u00d6rne\u011fin; 2014 y\u0131l\u0131na ili\u015fkin vergi beyan\u0131n\u0131 25 Mart 2015\u2019e kadar yapmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in incelenen ve 63 bin lira Gelir Vergisi \u00f6deyece\u011fi tespit edilen m\u00fckellef normal \u015fartlarda usuls\u00fczl\u00fck cezas\u0131, faizi dahil 176 bin 281 lira \u00f6deyecekken 70 bin 623 lira \u00f6demeyle kurtulacak. 112 bin 631 liran\u0131n tahsilinden vazge\u00e7ilecek. Posta,B\u00f6ylece \u00f6denecek bor\u00e7 4634 lira olacak. Vatanda\u015f bu borcu 18 e\u015fit taksitte \u00f6derse taksit fark\u0131yla toplam 5328 lira \u00f6deyecek. Bu ki\u015fi taksite ra\u011fmen Eyl\u00fcl\u2019de borcun tamam\u0131n\u0131 pe\u015fin kapatmak isterse anaparan\u0131n y\u00fczde 25\u2019si silinecek, yani 3344 lira \u00f6deyecek.,\u0130lk taksit \u00f6deme s\u00fcresi i\u00e7inde pe\u015fin \u00f6deme yapanlar, enflasyona g\u00f6re hesaplanan gecikme faizi ve cezas\u0131n\u0131n y\u00fczde 90\u2019\u0131ndan kurtulacak. Af yasas\u0131 \u00f6zellikle trafik cezas\u0131 ve Motorlu Ta\u015f\u0131tlar Vergisi (MTV) borcu olanlar i\u00e7in bulunmaz bir f\u0131rsat sunuyor.