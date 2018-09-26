Batman'da iş yerinin tavanı çöktü! Çok sayıda yaralı var...

Batman'da i\u015f yerinin tavan\u0131 \u00e7\u00f6kt\u00fc! ,Yaral\u0131lar, ambulanslarla kentteki hastanelere ta\u015f\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Olay yerine \u00e7ok say\u0131da 112 Acil Sa\u011fl\u0131k, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.\r\n\r\n,\u00c7ok say\u0131da yaral\u0131 var...\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, 5 katl\u0131 bir AVM i\u00e7erisinde yer alan \u00e7a\u011fr\u0131 merkezinin asma tavan\u0131, hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle \u00e7\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,\u00c7\u00f6kme esnas\u0131nda i\u00e7eride bulunan 8 \u00e7al\u0131\u015fan yaraland\u0131.\r\n\r\n,Batman'da bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde faaliyet g\u00f6steren \u00e7a\u011fr\u0131 merkezinin tavan\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kmesi sonucu 8 \u00e7al\u0131\u015fan yaraland\u0131.\r\n,.