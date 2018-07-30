Batman il sınırının düzenlenmesi verilen imza sayısı 8 bini aştı

S\u0131n\u0131rlar\u0131n o \u015fekilde \u00e7izilmesi halinde k\u00fclt\u00fcr al\u0131\u015fveri\u015fi olaca\u011f\u0131n\u0131 ve turist oran\u0131nda art\u0131\u015f olaca\u011f\u0131n\u0131 savunan Burak Cengiz de, "Batman'\u0131n bu \u015fekilde olmas\u0131 daha mant\u0131kl\u0131. Yabanc\u0131 turistler g\u00f6steri\u015fe \u00f6nem verdi\u011fi i\u00e7in daha \u00e7ok turist \u00e7eker" diye konu\u015ftu.\r\n, Batmanl\u0131lar olas\u0131 bir d\u00fczenleme durumunun kent turizmine olumlu yans\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Batman il s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131n \u00e7izgi roman karakteri Batman'\u0131n logosuna g\u00f6re d\u00fczenlenmesi i\u00e7in ba\u015flat\u0131lan kampanyada imza b\u0131rakanlar\u0131n say\u0131s\u0131 8 bini a\u015ft\u0131.,Batman il s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131n \u00e7izgi roman karakteri Batman'\u0131n logosuna g\u00f6re d\u00fczenlenmesi i\u00e7in uluslararas\u0131 bir kampanya platformuna imza b\u0131rakanlar\u0131n say\u0131s\u0131 8 bini a\u015ft\u0131.,Batman havaalan\u0131n\u0131n daha \u00f6nce en komik havaalan\u0131 se\u00e7ildi\u011fini an\u0131msatan Sinan Boz\u00e7al\u0131, "\u00c7ok g\u00fczel bir kampanya olmu\u015f. ,\u00c7izgi roman karakteri Batman (Yarasa adam) ile isim benzerli\u011fi s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme gelen Batman'da ilgin\u00e7 bir imza kampanyas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131. Uluslararas\u0131 bir kampanya platformunda ba\u015flat\u0131lan kampanyada Batman il s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131n \u00e7izgi roman karakteri Batman'\u0131n logosuna g\u00f6re yeniden d\u00fczenlenmesi isteniyor. Sosyal medyada yo\u011fun ilgi g\u00f6ren kampanyada \u015fuana kadar 8 binden fazla imza b\u0131rak\u0131ld\u0131. Kampanyaya olumlu destek verenler \u0130l s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n logoya uygun \u015fekilde d\u00fczenlenmesi halinde bu durumun kent turizmine olumlu yans\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131 ve kentin ad\u0131n\u0131 d\u00fcnyaya duyuraca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n\r\n\r\n,\u00c7ok ho\u015fumuza gitti. Daha \u00f6nce de d\u00fcnyan\u0131n en komik havaliman\u0131 se\u00e7ilmi\u015ftik. Batman k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u015fehir \u00fclke g\u00fcndemine pek yans\u0131m\u0131yor ama b\u00f6yle g\u00fczel kampanya sayesinde hemen hemen duymayan kalmad\u0131. Olursa \u00e7ok g\u00fczel olur. Olaca\u011f\u0131n\u0131 zannetmiyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc s\u0131n\u0131rlar\u0131n tekrar \u00e7izilmesi kolay bir \u015fey de\u011fil" dedi.\r\n\r\n