Batmanlı kızların ifadeleri ortaya çıktı!

Batman'da iki k\u0131z\u0131n tutuklanmas\u0131yla sonu\u00e7lanan 'k\u0131zlar kavgas\u0131' olay\u0131ndaki ifadeler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,S.K ifadesinde darp olay\u0131n\u0131 beraber ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi Z.Y'yi de su\u00e7lad\u0131. 'Sinir hastas\u0131 oldu\u011fum i\u00e7in Z.Y ve \u0130.D beni k\u0131\u015fk\u0131rtt\u0131, oyuna getirdi' diyen S.K'n\u0131n ifadesi \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,'\u0130.D erkek arkada\u015f\u0131 ile sorun ya\u015fam\u0131\u015f. Beni arad\u0131. Aralar\u0131n\u0131 d\u00fczeltmemi istedi. Ben \u0130.D'nin erkek arkada\u015f\u0131 ile konu\u015ftum. ,Aralar\u0131n\u0131 d\u00fczeltmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. \u00c7ocuk da bana '\u0130.D'nin k\u00f6t\u00fc bir \u015fekilde and\u0131\u011f\u0131 k\u0131z sen de\u011fil misin? Onun hakk\u0131nda niye bu kadar iyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsun?' dedi. Ben inanamad\u0131m. \u0130.D benim i\u00e7in 'Ona cinsel sald\u0131r\u0131da bulunun, videoya \u00e7ekin. Onu rezil edin. Evlenip bo\u015fanm\u0131\u015f, bir \u015fey anla\u015f\u0131lmaz' diye erkeklere mesaj atm\u0131\u015f. Ben de \u0130.D'yi arad\u0131m, \u00f6z\u00fcr dilemedi\u011fi gibi tav\u0131rlar\u0131na devam etti. Ben de Z.Y ve H.\u00d6 ile birlikte konu\u015fmak i\u00e7in ofisine gittim. 'Burada erkekler var, gelin size ne yapacaklar\u0131n\u0131z\u0131 g\u00f6r\u00fcrs\u00fcn\u00fcz' dedi. Ben de kendimi korumak i\u00e7in yan\u0131ma meyve b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 ald\u0131m. Ofise girdikten sonra 'niye yapt\u0131n' diye sorduk. '\u0130yi yapt\u0131m' dedi. Elindeki barda\u011f\u0131 \u00fcst\u00fcme d\u00f6kmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Sonraki konu\u015fmalardan sinirlerime hakim olamad\u0131m, bir tane tokat att\u0131m. Banyoya kendisi gitti. \u00dcst\u00fcn\u00fc \u00e7\u0131kartmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar, izin vermedim. Zeynep 'y\u00fcz\u00fcn\u00fc \u00e7izelim' dedi. Ben de \u00e7antamdaki b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131m, y\u00fcz\u00fcne tuttum. \u00c7izmedim. Pi\u015fman\u0131m.'\r\n\r\n,Tutuklanan di\u011fer k\u0131z Z.Y ise ifadesinde \u015funlar\u0131 anlatt\u0131:\r\n\r\n'Ofise gidince konu\u015fmak istedik. \u0130.D ba\u011f\u0131rd\u0131, \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. 'Defolun gidin' dedi. Ondan sonra videoda olan olaylar oldu. \r\n\r\n,Seylan korkutup \u00f6z\u00fcr diletmek i\u00e7in b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131. Kendisi ka\u00e7t\u0131 banyoya gitti, biz onu soymaya \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131k. Sa\u00e7\u0131n\u0131 \u00e7ektim sadece.'