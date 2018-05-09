Batuhan'dan 24 Haziran öncesi dikkat çeken analiz

\u0130hlas Medya Ankara Temsilcisi ve gazetemizin yazar\u0131 Batuhan Ya\u015far, \u00e7arp\u0131c\u0131 bir analiz kaleme ald\u0131.,\u0130\u015fte ''\u201cDolar\u201d oyunlar\u0131\u2026'' ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131n\u0131n tamam\u0131: ,T\u00fcrkiye resmen \u201cYunanistanla\u015ft\u0131r\u0131lmak\u201d isteniyor..\r\n16 y\u0131lda elde etti\u011fi b\u00fct\u00fcn ekonomik kazan\u0131mlar elinden al\u0131nmak isteniyor.\r\nBir ba\u015fka deyi\u015fle:\r\nBor\u00e7land\u0131r\u0131lacak..\r\nAyn\u0131 90\u2019lardaki gibi..\r\nDizginleri tekrar ele alman\u0131n ba\u015fka yolu kalmad\u0131 \u00e7\u00fcnk\u00fc..\r\nMill\u00eele\u015fen silah sanayi birilerini \u00e7\u0131ld\u0131rtm\u0131\u015f durumda..\r\nBiz pek fark\u0131nda de\u011filiz ama:\r\n\u00dcretilen ekonomik de\u011ferleri korumak ad\u0131na milli bir sava\u015f\u0131n tam da ortas\u0131nday\u0131z..\r\nSava\u015fan kim mi?\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan..\r\nErken se\u00e7ime gidilmesinin ana nedenlerinden biri ekonomiydi..\r\nT\u00fcrk ekonomisi \u00fczerinde m\u00fcthi\u015f bir bask\u0131 kuruldu..\r\nYeni de de\u011fil..\r\n2017\u2019den beri devredeydiler..\r\nHer defas\u0131nda dolar\u0131 4 TL\u2019nin \u00fczerine atma hesaplar\u0131 yap\u0131ld\u0131..\r\n,Se\u00e7imlere haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalananlar sadece muhalefet de\u011fildi..\r\nPlanlar\u0131n\u0131 2019 se\u00e7imleri \u00f6ncesinde T\u00fcrk ekonomisi \u00fczerine kuranlar da \u015fa\u015f\u0131rd\u0131..\r\nAma hemen toparland\u0131lar..\r\nS&P vakit kaybetmeden notu indirdi..\r\n\u00c7ok negatif bir rapor yay\u0131nlad\u0131:\r\n-Piyasalar\u0131 etkilemek ve s\u0131cak para giri\u015fini \u00f6nlemek;\r\n-D\u00f6viz \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131rmak i\u00e7in..\r\n-Avrupa ve ABD\u2019deki \u201cy\u00f6nlendirilen\u201d finans \u00e7evreleri TL \u00fczerinde bask\u0131 kurdular..\r\nT\u00fcrkiye\u2019nin dolar cinsinden borcu az..\r\nBu olumlu bir durum..\r\nAma \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn bor\u00e7lar\u0131n\u0131n tamam\u0131 dolar bazl\u0131..\r\nBaz\u0131 b\u00fcy\u00fck holdinglerin yeniden yap\u0131land\u0131rma talepleri negatif alg\u0131ya yol a\u00e7t\u0131..\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman\u2019la g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcrken bir anda koca koca kartonlar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131..\r\nSuudi Arabistan\u2019a satt\u0131\u011f\u0131 milyarlarca dolarl\u0131k silahlar\u0131 g\u00f6steren d\u00f6vizlerden bahsediyoruz..\r\nBuraya bir anda nereden mi geldik?\r\nHemen anlatal\u0131m:\r\n-Suudlar 7 y\u0131ld\u0131r Suriye ve Yemen\u2019deki i\u00e7 sava\u015fa milyarlar ak\u0131tt\u0131..\r\n-ABD\u2019ye ayn\u0131 \u015fekilde milyarlarca dolar bor\u00e7land\u0131..\r\nSuudi Arabistan\u2019\u0131n bunlar\u0131n alt\u0131ndan kalkabilmesi i\u00e7in petrol fiyatlar\u0131n\u0131n artmas\u0131 \u015fartt\u0131..\r\nBrent petrol\u00fcn varili 75 dolara kadar \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131..\r\nBiraz daha artacak..\r\nPeki 1 varil petrol\u00fcn ortalama maliyeti ne kadar?\r\nSadece 4-5 dolar!\r\nSuudi Arabistan\u2019a kaynak bulunmu\u015f oldu..\r\n\r\n,Bunun da \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc vard\u0131..\r\nDolar Rusya ve \u0130ran\u2019da u\u00e7u\u015fa ge\u00e7ti..\r\nDolar art\u0131nca enflasyon da artt\u0131..\r\nBu k\u00fc\u00e7\u00fck operasyonla Rusya ve \u0130ran\u2019\u0131n elinden artan petrol gelirleri al\u0131nm\u0131\u015f oldu..\r\n\r\n,Peki T\u00fcrkiye ne yaps\u0131n?\r\nNe petrol\u00fc, ne de do\u011falgaz\u0131 var..\r\nBu tip manip\u00fclasyonlar\u0131n T\u00fcrkiye gibi \u00fclkelerde etkisi \u00e7ok daha fazla oluyor..\r\nErdo\u011fan\u2019dan kurtulmak isteyenler b\u00fct\u00fcn kartlar\u0131n\u0131 masan\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kartt\u0131..\r\n\r\n,Dolar ve petrol hamlesinin ba\u015fka arg\u00fcmanlarla da desteklenmesi gerekiyordu..\r\n\u00d6nce Moody\u2019s ard\u0131ndan da S&P T\u00fcrkiye\u2019nin notunu d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc..\r\nKredi derecelendirme kurulu\u015flar\u0131n\u0131n bu kararlar\u0131 uluslararas\u0131 piyasalar\u0131 tabii ki etkiliyor..\r\nB\u00fcy\u00fck fonlar Moody\u2019s ve S&P\u2019nin kararlar\u0131na g\u00f6re paralar\u0131n\u0131 y\u00f6nlendiriyor..\r\nBiraz daha a\u00e7al\u0131m:\r\nS\u0131cak paran\u0131n T\u00fcrkiye\u2019ye gelebilmesi i\u00e7in \u201cyat\u0131r\u0131m yap\u0131labilir\u201d seviye \u015fart\u0131 var..\r\nBu, kural\u0131n bile \u00f6tesinde resm\u00ee durum..\r\nYani adamlar istese de paralar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye\u2019ye getiremiyor..\r\n\r\n,-HDP, \u201cemekliye 3 bin lira verece\u011fim\u201d dedi..\r\n-Muharrem \u0130nce milyonlarca \u00f6\u011frenciye 500\u2019er lira da\u011f\u0131taca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi..\r\n-Meral Ak\u015fener takipteki 8 milyar dolarl\u0131k kredi kartlar\u0131 bor\u00e7lar\u0131n\u0131n silinece\u011fini vadetti..\r\nBunlar\u0131n hepsi g\u00f6z kama\u015ft\u0131r\u0131c\u0131, yald\u0131zl\u0131 vaatler..\r\nBunlar da ekonomi \u00fczerinde bask\u0131 unsuru olu\u015fturdu tabii..\r\n\r\n,T\u00fcrkiye bir taraftan da se\u00e7ime gidiyor..\r\nEn \u00e7ok oyu alan de\u011fil y\u00fczde 50+1\u2019i alan iktidar olacak..\r\nH\u00fck\u00fbmet de emekliye her iki bayramda biner lira verilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131..\r\nAma bir taraftan da ekonomiyi s\u0131k\u0131la\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor..\r\nElinden geldi\u011fi