Batuhan'dan acı haber geldi!

Adapazar\u0131'nda ge\u00e7en Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Sakarya Nehri'nin kenar\u0131na arkada\u015flar\u0131yla birlikte bal\u0131k tutmaya giden Batuhan \u00c7elik, dengesini yitirip nehre d\u00fc\u015ferek kayboldu. ,Sakarya \u0130l Afet ve Acil Durum M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc (AFAD), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, Sakarya Arama Kurtarma Derne\u011fi ve dalg\u0131\u00e7 polisler taraf\u0131ndan aranan gencin cans\u0131z bedeni, arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n 4'\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcnde suya d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc yerden 5 kilometre uzakl\u0131kta bulundu. , Dalg\u0131\u00e7lar taraf\u0131ndan sudan \u00e7\u0131kar\u0131lan ceset, AFAD ekibince botla k\u0131y\u0131ya getirildi.,Batuhan \u00c7elik'in kayboldu\u011fu g\u00fcnden beri nehir kenar\u0131nda AFAD'\u0131n kurdu\u011fu \u00e7ad\u0131rda bekleyi\u015fini s\u00fcrd\u00fcren aile ise ac\u0131 haber sonras\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu.,Batuhan'dan ac\u0131 haber geldi!