Batuhan Yaşar yazdı: Abdullah Gül’ün finansmanı nereden?

Batuhan Ya\u015far Abdullah G\u00fcl ile ilgili bir yaz\u0131 kaleme ald\u0131.,.-\u201cBen yerli bir insan\u0131m..\u201d\r\n-\u201cBat\u0131dan de\u011fil kendi halk\u0131mdan destek al\u0131r\u0131m..\u201d\r\n-\u201c40 kere s\u00f6yledim, a\u00e7\u0131klad\u0131m.. Aktif siyaseti b\u0131rakt\u0131m..\u201d\r\nEvet tahmin etti\u011finiz gibi bu s\u00f6zler 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl\u2019e ait..,Bal\u0131k haf\u0131zal\u0131 oldu\u011fumuz i\u00e7in her \u015feyi \u00e7ok \u00e7abuk unutuyoruz..\r\nNeyse konumuz bu de\u011fil...\r\nPe\u015f pe\u015fe yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalar ve hamlelerle tablo daha karma\u015f\u0131k h\u00e2le geldi..\r\nMuhalefet cephesinden s\u00f6z ediyoruz..,\u201cG\u00fcne\u015f Motel 2018\u201d versiyonunun ard\u0131ndan muhalefet bir ad\u0131m daha att\u0131:\r\nAbdullah G\u00fcl\u2019\u00fc sahaya s\u00fcrd\u00fc ve Erdo\u011fan\u2019a \u201c\u015fah\u201d dedi..\r\nAsl\u0131nda bunlar\u0131n hepsi bekleniyordu:\r\nMeral Ak\u015fener\u2019e grup kurulaca\u011f\u0131;\r\nAbdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn de aday olaca\u011f\u0131 hep konu\u015fuluyordu..;,Hatta adayl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klan\u0131rken B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7\u2019\u0131n hemen sa\u011f\u0131nda olaca\u011f\u0131 da dillerdeydi..\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7\u2019la g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc..\r\nAr\u0131n\u00e7 kafalarda hi\u00e7bir soru i\u015fareti b\u0131rakmad\u0131:\r\n-\u201cErdo\u011fan\u2019a zarar verecek hareketin i\u00e7inde olmam..\u201d\r\nBu s\u00f6zler asl\u0131nda Abdullah G\u00fcl\u2019e kap\u0131n\u0131n kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyordu..\r\n,Ard\u0131ndan MHP Lideri Bah\u00e7eli Twitter\u2019dan bombalamaya ba\u015flad\u0131:\r\n-\u201cG\u00fcl kopu\u015fun arifesindedir.. FET\u00d6 i\u015fba\u015f\u0131ndad\u0131r.. PKK raz\u0131d\u0131r.. T\u00fcrkiye d\u00fc\u015fmanlar\u0131 heyecanl\u0131d\u0131r..\u201d,G\u00fcl cephesinde b\u00fcy\u00fck hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 olu\u015ftu..\r\nAma Necmettin Erbakan \u00f6d\u00fcl t\u00f6reninde k\u0131z\u0131lc\u0131k \u015furubu i\u00e7ilerek etrafa \u201cg\u00fcl\u00fcc\u00fckler\u201d da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131..\r\nEn az\u0131ndan CHP ve \u0130Y\u0130 Parti h\u00e2l\u00e2 cepteydi..\r\nAma orada da k\u00fcm\u00fcl\u00fcs bulutlar\u0131 toplanmaya \u00e7oktan ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131..\r\n,Baz\u0131 bilgiler edindik..\r\nKarar\u0131n\u0131 asl\u0131nda d\u00fcn \u00f6\u011fleden sonra verdi:\r\nG\u00fcl\u2019\u00fcn cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 adayl\u0131\u011f\u0131 27 Nisan Cuma g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klanacak..\r\nAma rezerv koymakta fayda var..\r\nSon ana kadar beklenmeli.. Her an her \u015fey de\u011fi\u015febilir..\r\n,ABD\u2019deki FET\u00d6 eleba\u015flar\u0131ndan Abdullah G\u00fcl\u2019e destek a\u00e7\u0131klamalar\u0131 ya\u011fmur gibi geldi..\r\nHatta video mesajlar\u0131 yay\u0131nland\u0131..\r\n,En \u00f6nemli soru bu..\r\nAbdullah G\u00fcl, kim veya kimler taraf\u0131ndan finanse edilecek..\r\nBu g\u00fcnleri g\u00f6ren ve kendisini bu kadar haz\u0131r tutan biri bunu sadece i\u00e7 dinamiklerle sa\u011flayamaz..\r\n,K\u00f6rfez \u00fclkelerinin Abdullah Bey\u2019i finanse edece\u011fi s\u00f6yleniyor..\r\nKim bu k\u00f6rfez \u00fclkeleri filan diye sormay\u0131n..\r\nSak\u0131n Suriye\u2019de T\u00fcrkiye\u2019nin kar\u015f\u0131s\u0131nda yer alanlar olmas\u0131n..\r\nS\u0131cak g\u00fcnler devam edecek..,Hepsi bir a\u011f\u0131zdan \u201cUmudumuz Abdullah G\u00fcl\u201d diyordu..\r\nAma CHP ve \u0130Y\u0130 Parti bir anda yan \u00e7izmeye ba\u015flad\u0131..\r\nMeral Ak\u015fener, Abdullah G\u00fcl\u2019\u00fcn \u201c\u00e7ekilsin\u201d \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na;\r\n-\u201cArt\u0131k \u00e7ok ge\u00e7.. \u00c7ekilmeyece\u011fim\u201d kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 verdi..,Peki bu i\u015f nas\u0131l olacak?\r\nYa 100 bin imza yeti\u015fmezse..\r\nPazar g\u00fcnk\u00fc \u201cG\u00fcne\u015f Motel 2018\u2019in\u201d bir ba\u015fka versiyonu ile kar\u015f\u0131la\u015fabiliriz..