Bayıla bayıla yiyorlar... Fiyatı 600 dolar!

Yemekler o \u00fclkenin k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fc, tarihini ve insanlar\u0131n\u0131 daha iyi anlaman\u0131n en do\u011fal y\u00f6ntemlerinden biridir.,Deniz \u00fcr\u00fcnlerinin \u00e7e\u015fitlili\u011fiyle \u00f6ne \u00e7\u0131kan Japon mutfa\u011f\u0131 da ilgin\u00e7 yemeklere ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.,"Denizden babam \u00e7\u0131ksa yerim" mant\u0131\u011f\u0131n\u0131 benimseyen Japonlar, denizde \u00e7\u0131kan \u00e7e\u015fitli b\u00f6cekleri, bal\u0131klar\u0131, istiridyeleri pi\u015fmi\u015f, \u00e7o\u011funlukla da \u00e7i\u011f olarak t\u00fcketiyor. Japonlar\u0131n me\u015fhur oldu\u011fu kadar pahal\u0131 yiyecekleri de, dev istiridyeden yapt\u0131klar\u0131...,Giant clam (dev istiridye) ad\u0131 verilen bu deniz canl\u0131s\u0131na, b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ve ilgin\u00e7li\u011fiyle "canavar" benzetmesi yap\u0131l\u0131yor. Foto\u011fraflardaki istiridye de o kadar b\u00fcy\u00fck ki, i\u00e7ine yavru yenge\u00e7ler bile gizlenebiliyor.,Dev istiridyeden \u00e7e\u015fitli yemekler yap\u0131labiliyor. \u00d6rne\u011fin \u00e7i\u011f olarak t\u00fcketilebiliyor ya da sebzelerle sote edilebiliyor.,\u0130nce dilimlenmi\u015f, \u00e7o\u011funlukla deniz mahs\u00fcl\u00fc \u00e7i\u011f et ile yap\u0131lan sashimi, istiridyeden de haz\u0131rlanabiliyor.,\u0130stiridye sashimi'nin fiyat\u0131 \u00f6zel restoranlarda 600 dolara (2 bin 880 lira civar\u0131) kadar \u00e7\u0131kabiliyor!,Yeme\u011fin yap\u0131l\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in ilk olarak istiridyenin kabu\u011fu ikiye ayr\u0131l\u0131yor.,