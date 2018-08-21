Bayram günü dehşet saçtı! Cani dede, torunu öldürüp intihar etti

Sa\u00e7malar\u0131m isabet etti\u011fi Mesut Bi\u00e7er, olay yerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\n,.,Korkun\u00e7 olay Bolu'da ya\u015fand\u0131.,Akli dengesinin yerinde olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Mehmet B.'nin kurban kesimi s\u0131ras\u0131nda aile b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olarak \u00e7a\u011fr\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 ve elinin \u00f6p\u00fclmedi\u011fi i\u00e7in sinirlendi\u011fi belirtildi. Mehmet B.'nin, torununa, "Ben bu ailenin b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcy\u00fcm. Beni nas\u0131l kurban kesimine \u00e7a\u011f\u0131rm\u0131yorsunuz. Elimi de \u00f6pm\u00fcyorsunuz. Hi\u00e7 b\u00fcy\u00fc\u011fe sayg\u0131 kalmad\u0131" dedikten sonra ate\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n,Cani dede 'elimi \u00f6pmediniz' diyerek deh\u015fet sa\u00e7t\u0131...,Bayram g\u00fcn\u00fc kana buland\u0131!,Olay, sabah saatlerinde il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 \u00c7atac\u0131k k\u00f6y\u00fcnde meydana geldi. Bayram namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kurban kesimi i\u00e7in k\u00f6ydeki evlerinin bah\u00e7esinde toplanan Bi\u00e7er ailesinden dede Mehmet ve torun Mesut Bi\u00e7er aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan Mehmet Bi\u00e7er t\u00fcfekle ba\u015f\u0131na ate\u015fe ederek ya\u015fam\u0131na son verdi.\r\n\r\n,Di\u011fer aile bireylerinin ihbar\u0131 \u00fczerine k\u00f6ye jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet ve Mesut Bi\u00e7er'in cesetleri, olay yerinde yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan G\u00f6yn\u00fck Devlet Hastanesi'nin morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Bolu'nun G\u00f6yn\u00fck il\u00e7esinde Mehmet Bi\u00e7er (80) kurban kesimi s\u0131ras\u0131nda tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 torunu Mesut Bi\u00e7er'i (24) t\u00fcfekle ate\u015f ederek \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra, ayn\u0131 silahla intihar etti.