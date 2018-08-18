Bayram tatilinin ilk gününde kötü haber: 10 ölü, 58 yaralı

Bayram tatilinin ilk g\u00fcn\u00fcnde kaza bilan\u00e7osu: 10 \u00f6l\u00fc, 58 yaral\u0131,9 g\u00fcnl\u00fck Kurban Bayram\u0131 tatilinde, t\u00fcm uyar\u0131lar ve \u00f6nlemlere ra\u011fmen \u00e7ok say\u0131da kaza meydana geldi. ,Bayram tatilinin ilk g\u00fcn\u00fcnde meydana gelen 16 kazada, 10 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 58 ki\u015fi de yaraland\u0131.,Kurban Bayram\u0131 tatilini f\u0131rsat bilen vatanda\u015flar, d\u00fcn mesai bitimi sonras\u0131 memleketlerine ve tatil y\u00f6relerine gitmek i\u00e7in yollara d\u00fc\u015ft\u00fc. ,D\u00fcn mesai bitiminden bug\u00fcn saat 16.00'ya kadar meydana gelen 16 kazada, 10 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 58 ki\u015fi yaraland\u0131,Bakanlar Kurulu karar\u0131yla 9 g\u00fcne \u00e7\u0131kar\u0131lan Kurban Bayram\u0131 tatilinde, yap\u0131lan t\u00fcm uyar\u0131lar ve al\u0131nan \u00f6nlemlere kar\u015f\u0131n yollarda yine \u00e7ok say\u0131da kaza meydana geldi. ,\u00dcLKEN\u0130N D\u00d6RT B\u0130R TARAFINDAN KAZA HABERLER\u0130 GELMEYE BA\u015eLADI,Trafikte yo\u011funluk ya\u015fan\u0131rken, \u00fclkenin d\u00f6rt bir yan\u0131ndan yine kaza haberleri gelmeye ba\u015flad\u0131. ,D\u00fcn saat 18.00'den gece yar\u0131s\u0131na kadar Manisa'da 2, Ordu, Bursa ve D\u00fczce'de meydana gelen 5 ayr\u0131 kazada, 5 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 27 ki\u015fi yaraland\u0131.,CUMARTES\u0130 G\u00dcN\u00dc T\u00dcRK\u0130YE GENEL\u0130NDE 11 KAZA MEYDANA GELD\u0130,Tatilin ilk g\u00fcn\u00fc olan 18 A\u011fustos Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 16.00'ya kadar ise 11 kaza meydana geldi. ,Antalya ve \u00c7orum'da 2'\u015fer, Ad\u0131yaman, \u0130zmir, Ayd\u0131n, Manisa, Bal\u0131kesir, Ni\u011fde ve Malatya'da meydana gelen kazalarda 5 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 31 ki\u015fi yaraland\u0131.,.