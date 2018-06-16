Bayram tatilinin kahreden bilançosu

Ramazan Bayram\u0131'n\u0131 f\u0131rsat bilen vatanda\u015flar, akrabalar\u0131n\u0131n yan\u0131nda ge\u00e7irmek veya tatil y\u00f6relerine gitmek i\u00e7in arife g\u00fcn\u00fc sabah saatlerinden itibaren yollara d\u00fc\u015ft\u00fc.,Karayollar\u0131nda yo\u011funluk ya\u015fan\u0131rken, trafik ekiplerinin t\u00fcm uyar\u0131lar\u0131na ra\u011fmen, a\u015f\u0131r\u0131 h\u0131z, dikkatsizlik ve uykusuzluk kazalara neden oldu.\r\n\r\n,Arife g\u00fcn\u00fc olan 14 Haziran Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Gaziantep, Manisa, Bal\u0131kesir ve Ni\u011fde'de iki\u015fer, Antalya, Ad\u0131yaman, Elaz\u0131\u011f, Denizli, K\u00fctahya, Burdur, \u0130zmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, K\u0131r\u0131kkale, Adana, Ordu ve Kahramanmara\u015fta birer olmak \u00fczere toplam 23 kaza meydana geldi.\r\n,\r\nBu kazalarda 22 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 70 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,Ramazan Bayram\u0131n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fcnde 21 kaza meydana geldi., \u0130stanbulda 3, Adana ve \u00c7orumda 2\u015fer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbak\u0131r, Kocaeli, Mu\u015f, Edirne, Manisa, G\u00fcm\u00fc\u015fhane, Bal\u0131kesir, Sakarya, Karab\u00fck ve Nev\u015fehirde meydana gelen kazalarda, 8 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 77 ki\u015fi de yaraland\u0131.\r\n\r\n,Bayram\u0131n ikinci g\u00fcn\u00fc olan Cumartesi g\u00fcn\u00fc ise saat 16.00ya kadar Konya, Eski\u015fehir, \u0130stanbul, \u015e\u0131rnak, Tekirda\u011f, Ankara ve Karab\u00fck olmak \u00fczere 7 kaza meydana geldi.\r\n,\r\nBu kazalarda da 9 ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi, 9 ki\u015fi yaraland\u0131.\r\n\r\n,B\u00f6ylece, Arife g\u00fcn\u00fcnden bu yana yurt genelinde meydana gelen 51 ayr\u0131 kazada, 39 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 156 ki\u015fi de yaraland\u0131.,.