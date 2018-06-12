Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

M\u00fcjdeyi Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Ahmet Arslan verdi.,Arslan \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi;,"Ramazan Bayram\u0131 tatili s\u00fcresince Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce i\u015fletilen otoyollar ve k\u00f6pr\u00fcler \u00fccretsiz olacak Bayram tatili dolay\u0131s\u0131yla milyonlarca vatanda\u015f\u0131m\u0131z yola \u00e7\u0131kacak. , Yollarda ya\u015fanacak yo\u011funluk nedeniyle Bakanl\u0131k olarak kara, deniz, hava ve demiryollar\u0131nda t\u00fcm \u00f6nlemlerimizi ald\u0131k. , Trafik kazalar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 90'\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc kaynakl\u0131. Bu nedenle vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131 dikkatli olmalar\u0131 konusunda uyarmak istiyorum" dedi.\r\n\r\n\r\n