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15 Temmuz Destanı
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Star TV o programı yayından kaldırdı diğerleri de kaldırılacak!
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Jandarma Kriminal Daire Başkanı gözaltına alındı
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Yörük Ali Paşa, Akşener'in HDP açıklaması nedeniyle İyi Parti'den istifa etti
GÜNDEM
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Başkan Erdoğan konuşurken Binali Yıldırım gözyaşlarına boğuldu
YAŞAM
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Aranan kardeşler saunadaki gizli bölmede bulundu
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Bayramı öncesi büyük müjde! Bin lira ikramiye
DÜNYA
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Fransa'da yerel makamlardan FETÖ'ye mali destek
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Bir babanın başına gelebilecek en kötü olay
YAŞAM
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Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı geldi
GÜNDEM
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Özal’ı son gören FETÖ’cü kaçak doktor ABD’de ortaya çıktı
GÜNDEM
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TSK: Son bir haftada 76 terörist etkisiz hale getirildi
EKONOMİ
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ABD yaptırımlarının gölgesindeki İran'ın petrol üretimi 22 bin varil azaldı
DÜNYA
-
Tayland'da kurtarılan çocukların 2'si ve antrenörleri devletsiz çıktı
SAĞLIK
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Kalp ve hipertansiyonu olanlara sıcaklık uyarısı
MAGAZİN
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Acun Ilıcalı flaş anlaşmayı böyle duyurdu
GÜNDEM
-
FETÖ şüphelilerine operasyon: 98 gözaltı kararı var
YAŞAM
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Sahilde 'cinayet' bir ilçeyi karıştırdı
GÜNDEM
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Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödeyecek
SPOR
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Galatasaray, Endoğan Adili'yi gönderdi
GÜNDEM
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Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
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Ramazan
Bayramı öncesi büyük müjde! Bin lira ikramiye
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Bayram ikramiyesi emeklilerin yüzünü güldürdü. İkramiye sayesinde ek gelire kavuşan emekliler, yeni ödeme için gün sayıyor.
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