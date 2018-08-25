BBC'nin Alparslan Türkeş paylaşımı sosyal medyayı salladı

Alparslan T\u00fcrke\u015f'in \u0130ngilizce konu\u015furken verdi\u011fi m\u00fclakat sosyal medyada h\u0131zla yay\u0131ld\u0131. ,BBC Ar\u015fivlerinde T\u00fcrkiye program\u0131nda bu hafta, BBC'nin 1979 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye'deki siyasi ve ekonomik krizi anlatt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rma haberi var.\r\n\r\n,Haberde T\u00fcrkiye'deki s\u00f6z konusu d\u00f6nemindeki \u00e7at\u0131\u015fmalar, sald\u0131r\u0131lar ve suikastlara dikkat \u00e7ekiliyor. Bunlara \u00f6rnek olarak 1 May\u0131s 1977 sald\u0131r\u0131s\u0131, Kahramanmara\u015f katliam\u0131 ve gazeteci Abdi \u0130pek\u00e7i cinayeti veriliyor.\r\n\r\n,Ekonomik krizin ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 b\u00f6l\u00fcmde benzin fiyatlar\u0131ndaki art\u0131\u015f ve kuyruklar, gecekondula\u015fma ile sanayinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 zorluklar aktar\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Haberde T\u00fcrk ordusunun \u00fclke siyasetindeki rol\u00fc de ele al\u0131n\u0131yor.\r\n\r\n\r\n,\u0130stanbul ve Ankara'dan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerden olu\u015fan haberde, d\u00f6nemin Ba\u015fbakan\u0131 B\u00fclent Ecevit, Adalet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 S\u00fcleyman Demirel ve Milliyet\u00e7i Hareket Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Alparslan T\u00fcrke\u015f'le r\u00f6portajlar da yer al\u0131yor. R\u00f6portajlarda Alparslan T\u00fcrke\u015f\u2019in \u0130ngilizce a\u00e7\u0131klamalar dikkat \u00e7ekiyor.\r\n,<p><span style="font-size:20px"><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/bbc-nin-turkes-paylasimi-olay-oldu--21191.aspx" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>V\u0130DEO \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n