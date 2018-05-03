BBP 'Cumhur İttifakı'na katıldı: Seçime AK Parti listesinden gireceğiz

AK Parti ile MHP aras\u0131nda kurulan Cumhur \u0130ttifak\u0131'na bir parti daha kat\u0131ld\u0131.,BBP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00dczeyir Tun\u00e7, "Se\u00e7ime AK Parti listelerinden girece\u011fiz" dedi.,BBP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00dczeyir Tun\u00e7, "Kurullar\u0131m\u0131z AK Parti listelerinden se\u00e7ime girme karar\u0131 verdi. Biz de bu karar\u0131 AK Partiye ilettik. Uygun kar\u015f\u0131lad\u0131lar, se\u00e7ime AK Parti listelerinden girece\u011fiz" dedi.\r\n,.