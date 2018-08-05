Son dakika idam açıklaması! Ekim ayında Meclis'te...

Destici, partisinin Bursa te\u015fkilat\u0131n\u0131n bir otelde isti\u015fare toplant\u0131s d\u00fczenledi. ,Destici, d\u00fczenledi\u011fi isti\u015fare toplant\u0131s\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Hakkari'nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinde, PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerin yola tuzaklad\u0131\u011f\u0131 patlay\u0131c\u0131n\u0131n infilak etmesi sonucu \u015fehit olan asker e\u015fi Nurcan Karakaya (25) ve 11 ayl\u0131k bebe\u011fi Mustafa Bedirhan Karakaya ile d\u00fcn yine ayn\u0131 yerde \u015fehit d\u00fc\u015fen \u00d6zel Harekat Polisi Recep Emre Y\u0131lmaz ve b\u00fct\u00fcn \u015fehitleri rahmetle and\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin t\u00fcm ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine kar\u015f\u0131 hem i\u00e7eride hem de d\u0131\u015far\u0131da topyek\u00fcn m\u00fccadele verdi\u011fini vurgulayan Destici, "Bu m\u00fccadele, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin bu \u015fekilde kahpe eylemleriyle kar\u015f\u0131l\u0131k buluyor ya da d\u0131\u015far\u0131da ABD ba\u015fta olmak \u00fczere bat\u0131l\u0131 g\u00fc\u00e7lerin T\u00fcrkiye'yi k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rma ve birtak\u0131m yapt\u0131r\u0131mlar uygulama y\u00f6n\u00fcne itiyor." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Hain ve katiller i\u00e7in idam cezas\u0131n\u0131n geri getirilmesi gerekti\u011fine dikkati \u00e7eken Destici, "Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z, '\u00f6n\u00fcme gelirse imzalar\u0131m' dedi. BBP olarak in\u015fallah ekim ay\u0131nda teklifimizi Meclis'e sunaca\u011f\u0131z ve oradaki gruplar\u0131n tavr\u0131n\u0131 da g\u00f6rece\u011fiz. BBP olarak milletimize verdi\u011fimiz s\u00f6z\u00fc de tutaca\u011f\u0131z, inanc\u0131m\u0131z\u0131n gere\u011fini de yerine getirece\u011fiz" ifadesini kulland\u0131. \r\n\r\n,Destici, iki grup i\u00e7in idam istediklerine de\u011finerek, \u015f\u00f6yle devam etti: \r\n\r\n"Nurcan Karakaya ve 11 ayl\u0131k bebe\u011finin hadisesinde oldu\u011fu gibi bizzat bombay\u0131 patlat\u0131p onlar\u0131n can\u0131na kast eden, onlar\u0131 \u015fehit eden ya da d\u00fcnk\u00fc \u00f6zel harekat polisimizde oldu\u011fu gibi, bizzat kur\u015funu s\u0131k\u0131p benim askerimi, polisimi, \u00f6\u011fretmenimi, kundaktaki bebe\u011fimi \u015fehit eden ter\u00f6ristler i\u00e7in idam\u0131 istiyoruz. \u0130kincisi de k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015fta \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131, k\u0131zlar\u0131m\u0131z\u0131, kad\u0131nlar\u0131m\u0131z\u0131 ka\u00e7\u0131r\u0131p tecav\u00fcz ettikten sonra \u00f6ld\u00fcren sap\u0131klar i\u00e7in idam cezas\u0131n\u0131n geri getirilmesini istiyoruz. 'Anayasay\u0131 de\u011fi\u015ftirecek say\u0131m\u0131z yok' diyebilirler. Referanduma g\u00f6t\u00fcrelim millet ne derse onu yapal\u0131m. Bizim teklifimiz bu." \r\n\r\nAMER\u0130KA'NIN YAPTIRIM KARARI\r\n\r\nABD'nin son d\u00f6nemde T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 tak\u0131nm\u0131\u015f oldu\u011fu sald\u0131rgan ve \u00e7irkin tav\u0131rlar\u0131 k\u0131nad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Mustafa Destici, iki de\u011ferli bakana y\u00f6nelik alm\u0131\u015f yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131n\u0131 reddettiklerini vurgulad\u0131. Destici, T\u00fcrkiye Cumhuriyetinin ve milletin g\u00fcvendi\u011fi bu bakanlar\u0131n milletin gelece\u011fi i\u00e7in m\u00fccadele etti\u011fini belirterek, \u015funlar\u0131 kaydetti: \r\n\r\n"Bu yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 sadece o iki bakan\u0131n \u015fahs\u0131na de\u011fildir. Bu yapt\u0131r\u0131m sadece h\u00fck\u00fcmete y\u00f6nelik de de\u011fildir. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131n kurmu\u015f oldu\u011fu kabineye y\u00f6nelik de de\u011fildir. Bu yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 T\u00fcrkiye Cumhuriyeti devletine ve T\u00fcrk milletine y\u00f6neliktir. Onun i\u00e7in b\u00f6yle alg\u0131lanmas\u0131 ve b\u00f6yle karar verilip buna g\u00f6re de\u011ferlendirilmesi gerekir. Mecliste grubu bulunan HDP harici d\u00f6rt siyasi partinin bu konuya y\u00f6nelik ortak tavr\u0131n\u0131 destekledi\u011fimizi ve bu karar\u0131n yan\u0131nda oldu\u011fumuzu ifade ediyorum. Say\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n d\u00fcn iki bakan\u0131m\u0131za yapt\u0131r\u0131m karar\u0131na y\u00f6nelik ABD'nin iki bakan\u0131na ayn\u0131 \u015fekilde m\u00fctekabiliyet esaslar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde muamele edilece\u011fi s\u00f6zlerini de do\u011fru at\u0131lm\u0131\u015f bir ad\u0131m olarak g\u00f6r\u00fcyoruz. Bizim teklifimiz iki bakan de\u011fil bu karar\u0131n alt\u0131nda imzas\u0131 olan, bu karar\u0131n mimarlar\u0131 olan ve T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik tehdit a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 yapan Trump ve onun yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence'e y\u00f6nelik olmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Adalet Bakan\u0131m\u0131za ve \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m\u0131za y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131m karar\u0131na misilleme olarak T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti Trump ve Mike Pence'ye y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 almal\u0131d\u0131r. Bildi\u011fimiz kadar\u0131yla Donald Trump'\u0131n T\u00fcrkiye'de epeyce mal varl\u0131\u011f\u0131 var. Trump Towers ba\u015fta olmak \u00fczere. Bu yapt\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131n ona y\u00f6nelik olarak al\u0131nmas\u0131 laz\u0131m ve T\u00fcrkiye'nin bu konuda asla geri ad\u0131m atmamas\u0131 laz\u0131m."