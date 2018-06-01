BBP'nin sloganında AK Parti bulunuyor

BBP Genel Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Destici, partisinin d\u00fczenledi\u011fi geleneksel iftar yeme\u011fince Cumhur \u0130ttifak\u0131'na ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulunarak se\u00e7imlerde kullanacaklar\u0131 slogan\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi (BBP) Genel Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Destici, partisinin bir otelde d\u00fczenledi\u011fi Geleneksel \u0130ftar Yeme\u011fi'nde yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Irak'\u0131n kuzeyinde devam eden operasyonda, b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensuplar\u0131 ile \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fma sonucunda \u015fehit olan \u00fc\u00e7 askere Allah'tan rahmet rahmet diledi.\r\n\r\n,May\u0131s ay\u0131n\u0131n \u00fclke ve millet i\u00e7in yo\u011fun ge\u00e7ti\u011fini belirten Destici, 24 Haziran'da yap\u0131lacak Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi'nin hay\u0131rlar getirmesini diledi.\r\n \r\n,Destici, T\u00fcrkiye'nin kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kald\u0131\u011f\u0131 uluslararas\u0131 meselelerin devletin bekas\u0131n\u0131, \u00fclkenin b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, milletin birli\u011fini ve dirli\u011fini tehdit etti\u011fini belirten Destici, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n \r\n,"Maalesef i\u00e7imizdeki baz\u0131 siyasi yap\u0131lar ve gruplar, b\u00fcy\u00fck resmi ya g\u00f6rememektedir ya da g\u00f6rmek i\u015flerine gelmemektedir. Siyasi \u00e7\u0131kar u\u011fruna, k\u00fc\u00e7\u00fck hesaplar pe\u015finde ko\u015fmaktad\u0131r. T\u00fcrkiye'nin tam ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak, milletiyle bir b\u00fct\u00fcn halinde yoluna devam edebilmesinin esas\u0131 birlikten ge\u00e7mektedir.\r\n \r\n,Cumhur \u0130ttifak\u0131, bu hassasiyeti en ali duygularla ta\u015f\u0131yan ve devlet-i ebed m\u00fcddet anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131n temsilcisi olan bizlerin olu\u015fturdu\u011fu ittifakt\u0131r. Milli ve yerli unsurlar\u0131n, vatan sevdal\u0131s\u0131 milliyet\u00e7ilerin, maneviyat\u00e7\u0131lar\u0131n \u00f6nc\u00fcl\u00fck etti\u011fi bir ittifakt\u0131r. \u00d6nceli\u011fi T\u00fcrkiye birli\u011fi ve T\u00fcrk \u0130slam co\u011frafyas\u0131d\u0131r."\r\n \r\n'Biz o g\u00fcnlerde aksini s\u00f6yledik'\r\n\r\nHerkesin kendini \u00f6zg\u00fcr hissetti\u011fi, inand\u0131\u011f\u0131 gibi ya\u015fad\u0131\u011f\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade edebildi\u011fi T\u00fcrkiye'yi arzu ettiklerine dikkati \u00e7eken Destici, \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n \r\n"Temsil demi\u015fken hemen \u015funu hat\u0131rlatmak isterim. Biliyorsunuz 16 Nisan'a gitti\u011fimiz d\u00f6nemde 'hay\u0131r' diyenlerin topluma en b\u00fcy\u00fck gerek\u00e7e olarak sunduklar\u0131 \u015fey neydi? 'E\u011fer yeni sistem gelirse, Meclis tamamen h\u00fckm\u00fcn\u00fc yitirecek, zay\u0131flayacak ve hi\u00e7bir i\u015flevi kalmayacak.' diyorlard\u0131. Biz de o g\u00fcnlerde tam aksini s\u00f6yledik. Dedik ki 'Hay\u0131r, bu yeni sistemde yarg\u0131, y\u00fcr\u00fctme ve yasama birbirinden net olarak ayr\u0131lacak. Yasama asli g\u00f6revi olan yasa yapma ve denetime d\u00f6necek. Daha g\u00fc\u00e7l\u00fc ve daha itibarl\u0131 hale gelecek.\r\n \r\n'Millet \u0130ttifak\u0131 yalan s\u00f6yledi'\r\n\r\nBak\u0131n \u015fimdi ne diyor di\u011fer ittifaktakiler (Millet \u0130ttifak\u0131), cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminden \u00fcmit kesilmi\u015f, 'Meclisi kazanmam\u0131z laz\u0131m. Meclis \u00e7ok \u00f6nemli. \u00c7\u00fcnk\u00fc yasalar\u0131 Meclis yapacak, denetimi Meclis yapacak.' diyorlar. Demek ki ne \u00e7\u0131k\u0131yor ortaya? O g\u00fcn yalan s\u00f6ylemi\u015fler. Milleti kand\u0131rm\u0131\u015flar. Evet, o g\u00fcn yalan s\u00f6yleyenlere bug\u00fcn oy vermeyeceksin. O g\u00fcn yalan s\u00f6yleyen, milleti kand\u0131ran bug\u00fcn de milleti kand\u0131r\u0131yor demektir. Onun i\u00e7in bunun idrak\u0131nda olaca\u011f\u0131z."\r\n \r\n\r\n,Se\u00e7imlerden dolay\u0131 siyaset\u00e7ileri birli\u011fi, beraberli\u011fi ve karde\u015fli\u011fi bozacak s\u00f6z ve eylemlerden uzak durmaya davet eden Destici, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n \r\n"\u015eimdi baz\u0131lar\u0131 diyor ki 'Cumhur \u0130ttifak\u0131 K\u00fcrtlerden oy alamaz'. K\u00fcrtler bizim karde\u015fimiz. K\u00fcrtler PKK'ya oy verecek, onun temsilcisi olan HDP'ye oy verecek ama bu milletin sevdal\u0131s\u0131 olan AK Parti, MHP ve B\u00fcy\u00fck Birlik Partisinin olu\u015fturdu\u011fu Cumhur \u0130ttifak\u0131'na m\u0131 oy vermeyecek? Elbette ki verecek, \u00e7\u00fcnk\u00fc bizim karde\u015fimiz onlar. Onlar\u0131n aya\u011f\u0131na diken batsa, ben burada hissederim. Bizim i\u00e7in T\u00fcrk, K\u00fcrt, Arap, Laz, \u00c7erkez yok. Bizim i\u00e7in karde\u015flik var. \u00c7\u00fcnk\u00fc Allah'\u0131n emriyle biz birbirimize ba\u011flanm\u0131\u015f\u0131z. Bunun \u00fcst\u00fcnde de bizim i\u00e7in bir emir yoktur."\r\n \r\n'OYLAR AK PART\u0130'YE B\u00dcY\u00dcK B\u0130RL\u0130K MECL\u0130S'E'\r\n\r\nBBP lideri Destici, "Se\u00e7imler kullanaca\u011f\u0131m\u0131z slogan\u0131m\u0131z; oylar AK Parti'ye B\u00fcy\u00fck Bi