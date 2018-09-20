BDDK'dan flaş açıklama! O krediler...

Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Ali Akben, Yeni Ekonomi Program\u0131 olarak adland\u0131r\u0131lan Orta Vadeli Program'\u0131n (OVP) a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n \r\n,Akben, "Emlak Bankas\u0131'n\u0131n modeli \u00fczerinde ciddi \u00e7al\u0131\u015fmalar var." ifadesini kulland\u0131. ,Akben "Emlak Bankas\u0131 daha etkin bir rol \u00fcstelenecek, bu alanda b\u00fcy\u00fck bir bo\u015flu\u011fu dolduracak." de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.\r\n \r\n,Mehmet Ali Akben, "Bat\u0131k kredilerin ba\u015fka bir kuruma devredilmesi planda yok." \u015feklinde konu\u015ftu.,.,Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Ali Akben, bat\u0131k krediler ile ilgili a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.